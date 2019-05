Suoraan sanoen nerokas lastenkirja – Petri Tammisen ensimmäinen lastenkirja opettaa tärkeimmän taidon ja vähän enemmän

Petri Tamminen & Valpuri Kerttula

Kun kohtaat avaruusolennon – viisi tärkeää ohjetta

Karisto 2019. 32 s.

”Avaruus on valtavan suuri, ja jossakin siellä varmaan elää avaruusolentoja. Jonakin päivänä voi sattua niin, että avaruusolennot saapuvat maapallolle ja juuri sinun pihallesi. Silloin on hyvä tietää miten kannattaa toimia. Kirjailija Petri Tammisen (s. 1966) ja kuvittaja Valpuri Kerttulan (s. 1985) hieno opaskirja on huviksi ja hyödyksi sekä lapsille että aikuisille.”

Edellä siteerattu takakansiteksti esittelee teoksen luonteen erinomaisesti, joten turha kriitikon muotoilla muuta.

Kun kohtaat avaruusolennon on vuonna 1994 debytoineen Petri Tammisen ansiokkaan uran ensimmäinen lastenkirja. Vähäeleisenä ja lämminsydämisenä humoristina tunnetun Tammisen ei ole tarvinnut liiemmin tuunata ilmaisuaan kohderyhmän laajennuttua. Myös tämä korkeatasoinen sanataideteos sisältää yllätyksellistä niukkuuden estetiikkaa, tosin lastenkirjamaisesti lukijaa suoraan puhutellen.

Valpuri Kerttulalle kyseessä on toinen lastenkirjakuvitus. Raikas paletti ja hauskat, naivistiset hahmot tukevat hienosti Tammisen tarinaa, jossa on samaa ilahduttavaa tuoreutta kuin Kerttulan piirrosten värikylläisyydessä.

Kun kohtaat avaruusolennon on siis opaskirja sekä lapsille että aikuisille. En tiedä, ovatko mummot aikuisia, mutta kysyin kuitenkin mummohenkilön mielipidettä teoksesta, koska tiedustelutiedon perusteella he harjoittavat salaista yhteistoimintaa lapsi-ihmisten kanssa vanhempien tyranniaa vastaan.

”Tämähän on tosi hyvä”, sanoi mummo. Ja kuten käytännössä aina, mummo on oikeassa. Kun kohtaat avaruusolennon on suoraan sanoen nerokas lastenkirja, joka kiertää opettavaisuuden tavanomaiset karikot kohteliaalla rohkeudella.

Lässyttämättä, saarnaamatta ja tuputtamatta Tamminen välittää yksinkertaisessa tarinassa ihmiskunnan kultaisen säännön: tee toiselle se, mitä toivot itsellesi – oli toinen sitten vaikka kolmisilmäinen vispiläpää.

Ainavihannan moraaliohjeen täysimittaista toteutumista emme tule kokemaan. Lähes kaikista uskonnoista ohje kuitenkin löytyy, eikä ole aivan väärin väittää, että ilman sitä (ja kaupankäynnin hyötyjä), mätkisimme vieläkin naapurinheimojen jäseniä nuijilla kalloihin.

Kaiken kukkuraksi Kun kohtaat avaruusolennon tarjoaa ennakkoluulottomille lukijoille einsteinilaisen lopetuksen, joka parhaassa tapauksessa ruokkii nuorta mieltä pitkälle tielle olemisen hämmästyttävyyden tutkailemisessa.

”Ja aikaa on kaikkialla. Se ajassa on parasta. Sitä riittää. Sitä on vaikka kuinka paljon. Koko avaruus on ajasta tehty.”