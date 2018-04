Suostumistaan viime hetkeen miettinyt Danny: Vain elämää ei ollut mikään itkukerho, vaikka liikutusta oli ilmassa paljon

Kahdeksas Vain elämää -kausi ei ole mikään itkukerho, sanoo artistijoukon konkari, 1960-luvulla uransa aloittanut Danny. Se ei kuitenkaan tarkoita, että esityksistä olisi puuttunut tunteita.

– Taiteilijat esittivät myös erittäin tunneherkkiä lauluja. Se, kuinka syvälle taiteilija itse menee tulkinnoissaan, siirtää liikutuksen yleisöön, Danny kuvailee.

Liikutusta ilmassa oli paljon, Danny myöntää.

– Se ilmeni niin, että todettiin, että esiintyjä on suurenmoinen tulkki ja viestittäjä. Me kaikki ymmärsimme, mikä laulajan tehtävä on tulkkina ja miten hän siirtää tunteita kanssaihmisille musiikin keinoin.

Dannyn mukaan häntä pyydettiin mukaan ohjelmaan nyt ensimmäistä kertaa. Suostumistaan hän mietti viime hetkiin asti.

– Olen kuitenkin 75-vuotias mies ja tiedän hyvin, miten vaativaa työtä osallistuminen on. Lauluissa on paljon opeteltavaa ja ulkoa osattavaa, hän sanoo.

Päätöksen panttaus aiheutti sen, että Danny valikoi viimeisenä esitettäväkseen kappaleita muiden tuotannosta.

– Valinnoissani mennään rock'n'rollista syviin vesiin, aina kuolemaan saakka, hän sanoo.

Kausi alkaa Dannyn päivällä, jonka esityksiin artistit heittäytyivät toisilleen vielä tuntemattomina, yhden yhdessä nautitun aamupalan jälkeen.

Varsinaisia kappalevalintoja tuotantoyhtiö ei halua paljastaa ennen kuin jaksot esitetään.

– Terhi Kokkosen biisivalinta liikutti kotiväkeäni ja läheisiäni ehkä eniten. Se ylsi sydämestä sydämeen, Danny luonnehtii.

