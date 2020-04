Suuret kesäfestarit peruttiin, katseet jo kesässä 2021 – ainakin Ilosaarirock, Tuska, Qstock, Kaustinen ja Kuhmo hyväksyvät jo ostetut liput seuraavana kesänä tai palauttavat rahat

Monet kesän suurien kulttuuritapahtumien järjestäjät kertoivat heti torstaina peruvansa aiotut heinäkuiset juhlansa. Taustalla on hallituksen keskiviikkona antama linjaus suurten yleisötapahtumien rajoittamisesta heinäkuun loppuun saakka.

Muun muassa Helsingin Tuska-festivaali, Joensuun Ilosaarirock ja Oulun Qstock ilmoittivat torstaina peruvansa tulevan kesän tapahtumansa.

– Tähän on tultu. Suureksi suruksemme meidän on kerrottava, että maailmaa järisyttävän koronatilanteen takia Ilosaarirockia ei järjestetä vuonna 2020. Vaikka päätös särkee sydämen, näin on silti paras, Ilosaarirockin tiedotteessa sanottiin.

Tuska-festivaali katsoi jo tulevaisuuteen.

– Artistien suunnitelmat kesälle 2021 ovat olleet työn alla jo hetken, ja tutkimme parhaillaan, keitä kesälle 2020 buukatuista esiintyjistä olisi mahdollista siirtää seuraavalle vuodelle. Pyrimme kertomaan lisää Tuskan 2021 ohjelmasta viimeistään tulevan syksyn kuluessa, kertoi Tuska-festivaalin promoottori Jouni Markkanen tiedotteessa.

Tuska, Ilosaarirock ja Qstock myös ilmoittivat, että ostetut liput kelpaavat sellaisinaan seuraavan kesän festivaaleille. Halukkaille palautetaan rahat ostetuista lipuista.

Seinäjoen Provinssirock kertoi selvittelevänsä parhaillaan eri vaihtoehtoja festivaalin järjestämiseksi ja tiedottavansa päätöksistä niin pian kuin mahdollista. Kuopion Viinijuhlat kertoi peruvansa tapahtuman ensi kesältä.

Kaikki festivaalit ovat keränneet kymmenien tuhansien yleisöt aiempina kesinä.

Turun perinteikäs Ruisrock ilmoitti jo tiistaina peruvansa festivaalinsa, ja keskiviikkona ensi vuoteen siirtymisestään tiedottivat jättitapahtumat Pori Jazz, Seinäjoen tangomarkkinat ja Savonlinnan oopperajuhlat.

Kansan- ja kamarimusiikkijuhlat etsivät uusia toimintamalleja

Myös Kaustisen kansanmusiikkijuhlat ja Kuhmon kamarimusiikkijuhlat kertoivat aloittavansa valmistelut kesän 2021 tapahtumille. Tulevana kesänä juhlia ei järjestetä.

Kuhmon Kamarimusiikki ilmoitti olevansa valmiudessa järjestää konsertteja myöhemmin syksyllä rajoitteiden poistuttua.

Kaustinen Folk Festivalin mukaan festivaaliorganisaatiossa on luotu uusia yhteisöllisiä toimintatapoja pitää yllä Kaustisen henkeä ja tarjota kaikille kansanmusiikin ja -tanssin ystäville alusta kohtaamiseen ja yhdessäoloon.

Kuhmoon ja Kaustiselle jo lipun ostaneet voivat myös vaihtaa ne ensi kesän juhlille tai saada rahansa takaisin.

Myöskään Kajaanin runoviikkoa, Työväen musiikkitapahtumaa eikä Baltic Jazzia ja Turku Sea Jazzia järjestetä tulevana kesänä.

Keskiaikaista markkinahumua verkossa

Turun keskiaikaiset markkinat kertoi siirtävänsä tapahtuman verkkoon 25.–28. kesäkuuta. Virtuaalisille markkinoille etsitään nyt myyjiä, joiden tuotteet sopivat keskiajan henkeen ja joilla on verkkomyyntimahdollisuus.