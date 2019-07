Svetlana Ruohon näyttely avoinna Jämsässä vain viikon verran

Jo kuudetta kertaa jämsäläisen kuvataiteilija Svetlana Ruohon ateljee Alhojärventiellä Hanisjärven rannalla avautuu yleisön iloksi kesänäyttelyn merkeissä. Näyttelyn nimi on ytimekkäästi Inspiraatio, ja se tarjoaa monipuolisen kattauksen Ruohon taidetta parin viimeisen vuoden ajalta.

– Inspiraation merkitys on käynyt minulle entistä selvemmäksi. Kuinka tärkeää onkaan innostua, kehitellä jotain asiaa eteenpäin. Inspiraatio itselleni syntyy usein työn, tekemisen kautta. Ammennan paljon myös luonnosta, ympäröivästä maisemasta, ihmisistä sekä kaikista taiteenlajeista.

Tätä tematiikkaa, taiteen tekemistä ja luovuutta, käsittelee erityisesti sekatekniikalla toteutettu omakuva. Taiteilija kertoo pohtivansa siinä inspiraation hetkeä, kaikkea sitä käsitystä maailmasta mikä tuntuu kulkevan kehon lävitse, idean ikuistamista. Kuvassa on taiteilija työn ääressä ympärillään koko maailma väreineen ja myrskyineen.

– Inspiraatio on tunteiden tiivistymä. Siinä hetkessä on valtavasti kaikkea.

Erilaisia tunnetiloja on luettavissa myös tytöistä kertovassa öljyvärimaalausten sarjassa. Muotokuvat jämsäläisistä nuorista juhlivat tyttöyden iloa.

– Tyttäreni on täyttänyt 14 vuotta, se on kiehtova ikä. Ajattelin, että nyt minulla on hyvä mahdollisuus lähestyä tätä aihetta. Tasa-arvo ja tyttöjen oikeudet ympäri maailmaa ovat tärkeä asia. Uskon, että tulen vielä jatkamaan sarjan parissa, sillä aihe kiinnostaa valtavasti.

Myös luonto ja herkät kukka-asetelmat ovat läsnä näyttelyn teoksissa. Tuttuun tapaan Ruoho on hyödyntänyt itselle rakasta Hanisjärven miljöötä. Perinteisen esittävän taiteen vastapainona nähdään abstraktimpaan suuntaan kulkevia pienempiä teoksia. Niiden harmaassa värimaailmassa on lopulta yllättävän paljon sävyjä.

– Saatan piilottaa kuviin yksityiskohtia, joita ei ehkä ihan heti huomaa. Jätän mielelläni tilaa mielikuvitukselle.

Inspiraatio-näyttely avoinna 6.–13.7. klo 13-19.