Syyskausi käynnistyy "poikkeavasti toteutetulla" huutokaupalla Keuruun museossa

Keuruun museon syyskauden avaa Keuruun Taiteilijaseura monipuolisella esittäytymisellään ja teoshuutokaupallaan. Museosalissa voi tutustua yli 60 teoksen välityksellä jäsenistön nykytekemisiin, ja Vinttigalleriassa on mahdollista tehdä taidehankintoja.

Seuran sihteeri Airi Ukkonen kertoo teemattomaan syysnäyttelyyn onnistutun ripustamaan kaikki tarjolle tulleet teokset. Mukana on noin 30 taiteentekijää. Luomistyön kirjo on laaja: esillä on muun muassa akryyli- ja öljymaalauksia, akvarelleja, valokuvia, grafiikkaa, kollaaseja ja installaatio.

– Tällä kertaa vuosinäyttely pidettiin jo kesällä Punnosen talossa, ja syysnäyttely haluttiin järjestää vapaamuotoisesti. Uutta on eräänlainen huutokauppa, jossa on tarjolla noin 40 teosta, joista valtaosan seura on saanut lahjoituksina. Työt ovat enimmäkseen nykyjäsenten tuotantoa, mutta mukana on myös esimerkiksi yksi Lauri Santun ja jokunen Pekka Suhosen teos, Ukkonen kertoo.

– Huutokauppaa on suunniteltu jo pitkään, nyt se toteutuu vähän tavallisesta poikkeavasti. Teoksiin voi tutustua Vinttigalleriassa, ja tarjouksia saa jättää siellä olevaan laatikkoon koko näyttelyn ajan. Vain muutamassa työssä on pohjahinta. Jos jostakin teoksesta tulee useampi samansuuruinen "huuto", suoritetaan arvonta.

Museon amanuenssi Teija Lammi kuvaa paikallisen taiteilijaseuran näyttelyä oivaksi taidekasvatuskohteeksi:

– Meillä käy esimerkiksi koululaisryhmiä, ja tällaisen monipuolisen näyttelyn avulla on luontevaa esitellä erilaisia tekniikoita ja sitä, kuinka eri tavoin jotakin aihetta voi käsitellä. Kävijä saa niin ikään kerralla käsityksen siitä, millaista taidetta Keuruulla tätä nykyä tehdään.

Keuruun Taiteilijaseuran syysnäyttely on avoinna Keuruun museossa Kamanassa 21.11. asti ma–to klo 11–17, pe klo 11–18 ja la klo 11–15.