Tähtitarinasta tuli Oscar-suosikki: Lady Gaga -elokuva A Star is Born esiteltiin Venetsiassa

Madonna saattaa olla kateellinen. Sen lisäksi, että kamera todella rakastaa ensimmäisen pääosansa tekevää pop-idoli Lady Gagaa, hän osaa myös näytellä – ja elokuva on ensiarvioiden perusteella kokonaisuutena onnistunut.

Traaginen rakkaustarina A Star is Born on neljäs Hollywood-tulkinta aiheesta, jossa nuori nainen nousee tähdeksi ongelmaisen, kokeneen miehen suojeluksessa. Nainen, Ally nimeltään, osoittautuu konkari-Jackia vahvemmaksi.

– Halusin aina näyttelijäksi. Tämä on unelmani kaikenkattava täyttymys, Lady Gaga kertoi elokuvan lehdistötilaisuudessa.

Venetsian elokuvajuhlilla maailmanensi-iltansa saaneen A Star is Bornin on ohjannut näyttelijä Bradley Cooper, joka myös näyttelee Jackia.

– Olen urani alusta alkaen rakastanut muodonmuutoksia, mutta Bradley halusi nähdä minut omana itsenäni. Koekuvausten aluksi hän pyyhki meikit kasvoiltani puhdistuslapuilla, laulaja kertoo.

– Hän sai minusta esiin haavoittuvuuden, jota en tiennyt olevan olemassakaan.

Vaikea projekti

Aiheen edellisessä filmatisoinnissa vuonna 1976 pääosia esittivät Barbra Streisand ja Kris Kristofferson ja musiikkilaji oli rock. Ensimmäinen, vuonna 1937 valmistunut versio Tapahtuipa Hollywoodissa sijoittui elokuvamaailmaan.

Uusinta A Star is Bornia on kaavailtu Hollywoodissa vuosikaudet. Aiemmissa hankkeissa ohjaajana oli esimerkiksi Clint Eastwood ja naispääosassa Beyonce. Projektit kaatuivat yksi toisensa jälkeen. Panokset olivat kovat paitsi elokuvaa harteillaan kantavalla Lady Gagalla myös Cooperilla, jolle elokuva on esikoisohjaus.

Esiintyviin taiteilijoihin keskittyvä tarina, musikaalimaiset ainekset ja klassinen tarina tekevät A Star is Bornista enemmän kuin otollisen Oscar-menestykseen. Yhdysvaltojen elokuva-akatemia on ihastunut myös näyttelijöiden omiin ohjauksiin.

– Tämä elokuva toteutui, koska joku uskoi minuun, Cooper sanoi.

Ennen muusikonuransa käynnistymistä Lady Gaga opiskeli näyttelijäksi arvostetussa Lee Strasbergin koulussa, jota ovat käyneet muiden muassa Mickey Rourke ja Laura Dern. Aiemmin hän oli tehnyt pikkuroolit elokuvissa Sin City: A Dame to Kill For ja Machete ja sivuosan American Horror Story -televisiosarjassa.

– Huoneessa voi olla sata ihmistä, joista 99 ei sinuun usko. Tarvitaan yksi, joka uskoo, ja se oli Bradley, Lady Gaga kuvaili.

Metallica inspiroi

Lady Gaga teki elokuvaan useita lauluja. Osa on kantrihenkisiä duettoja, osa hänelle tyypillisempää elektronista poppia.

A Star is Bornin live-esiintymiskohtauksia kuvattiin viime vuonna musiikkifestivaaleilla Coachellassa ja Glastonburyssa. Elokuvan näkökulman Cooper kertoi tarkentuneen Metallican keikalla.

– Olin tavannut Lars Ulrichin, kerroin olevani fani ja pääsin keikan ajaksi lavan taakse, rumpalin lähelle. Tajusin ensimmäistä kertaa, miltä esiintyminen suurelle yleisölle näyttää, Cooper kuvailee.

– Tätä näkökulmaa on käytetty harvoin. Esiintyvä muusikko isolla lavalla – se on totaalinen hurmio. Siksi elokuvan kaikki esiintymiskohtaukset nähdään lavalta.

Elokuvassa riittää pieniä yllättäviä ratkaisuja. Esimerkiksi tärkeisiin sivurooleihin on löydetty koomikot Dave Chappelle ja Andrew Dice Clay, jotka tekevät vakavat roolit.

– Bradleylla on ninjan katse. Kuva on selkeä, mutta siinä on aina myös spontaaniutta, Lady Gaga kuvaili.

– Aina kannattaa tehdä töitä itseään lahjakkaampien kanssa.