Tällaista Minna Canth -näytelmää ei ole ennen teatterilavoilla nähty – ohjaajakin arvelee, että Jyväskylässä esitettävä teos voi ärsyttää katsojia

Tänään on Minna Canthin syntymän 175-vuotispäivä, ja koko kuluva vuosi vietetään Minna Canthin 175-vuotisjuhlavuotta.

Koska Jyväskyläkin on Minna Canth -kaupunki, on kaupungin ykkösnäyttämötaidelaitoksella Jyväskylän kaupunginteatterilla ollut vähintäänkin puolipakko tuoda ensi-iltaan Canthin näytelmä tai ainakin Canthia käsittelevä teos.

Vaihtoehtoja oli todennäköisesti pähkäilty hyvän aikaa etukäteen, mutta sitten saapui ehdotus ulkopuolelta.

Teatterinjohtaja Hilkka Hyttisen puhelin soi. Siellä oli Tanssiteatteri Krampin Laura Lehtinen, joka tiedusteli, että olisi tällainen Canth-proggis tulilla, että kiinnostaako yhteistyö.

Hyttistä kiinnosti, ja huomenna saa ensi-iltansa Krampin ja kaupunginteatterin yhteistuotanto MC175 – Minna Canthin liike ja liekki. Sen ohjaus ja koreografia ovat Krampin Vilja Mihalovskyn ja Lehtisen.

MC175 on näyttämöteos, joka perustuu Canthin sanomalehtiteksteihin, kirjeisiin ja puheisiin.

– On ollut hauska tuoda näyttämölle tekstiä 1800-luvulta ja huomata, että se on edelleen täysin ajankohtaista, Lehtinen sanoo.

Esitys, joka perustuu pelkästään Canthin ei-kaunokirjalliseen tuotantoon ja julkisiin esiintymisiin, on harvinaisuus.

– Oli siis selvää, että jotain uutta teoksessa on väistämättä. Seuraavaksi oli haastavaa, että miten lähdemme toteuttamaan tätä liikkeellisesti niin, että välttäisimme itsestäänselvät tai valmiiksi pureskellut ratkaisut, Mihalovsky sanoo.

Kyseessä ei ole juonellinen kokonaisuus, Mihalovsky kuvailee teosta "sarjaksi kuvia". Pääteema on sukupuolten tasa-arvo.

– Teosta tehdessämme huomasimme, että miehet ja naiset eivät edelleenkään ole tasaveroisia näyttämölläkään. Minna Canthin ajoista on edetty paljon, mutta jäljellä on vielä paljon työtä, Lehtinen sanoo.

Teokseen sisältyy myös pohdinta hengen ja kehon suhteesta – ne kun eivät Lehtisen mielestä ole lainkaan tasa-arvoiset. MC175-teoksessa osa asioista kerrotaankin tekstin avulla, osan sisällöstä "puhuvat" kehot.

– Aluksi tekstimassa oli aivan valtava, ja sitä on kaiken aikaa vähennetty ja vähennetty. Myös kehoille on annettava tilaa puhua, Lehtinen sanoo.

Minna Canthin tekstien pohjalta teoksen ovat kirjoittaneet Lehtinen ja Mihalovsky sekä dramaturgi Marjo Airisniemi.

Canthin Papin perhe -näytelmässä radikaali Jussi-poika lausuu edelleen usein siteeratun lauseen: "Vanhojen totuuksien täytyy väistyä uusien tieltä." Se on Lehtisen mukaan yksi syntymäpäiväsankarin ydinajatuksia, ja liittyy myös MC175-teokseen ja sen oletettuun vastaanottoon.

– Se on helkkarinmoinen ja ärsyttävä työ, että koettaa raivata tilaa uusille tavoille, kun vanhat ovat niin mukavia ja niissä on turvallista köllötellä. Voi myös olla ärsyttävää katsoa Minna Canthin teksteihin perustuvaa näyttämöteosta, jos se on muuta kuin mitä odottaa tai mihin on tottunut. Mutta se voi olla myös ihanaa!

MC175 ensi-illassa kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä huomenna keskiviikkona.