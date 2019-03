"Tämä on vaativa ja yksinäinen ammatti" – Suomen tunnetuin nykysäveltäjä sai juuri valmiiksi uuden ooperan ja opettaa ensi kesänä Viitasaaren Musiikin ajassa

Koen suosioni olevan mysteeri. Kaikki nämä kunnianosoitukset hämmästyttävät minua, kertoo Kaija Saariaho, joka on saanut hiljattain valmiiksi uuden oopperansa Innocence.

Se saa maailmanensi-iltansa kesällä 2020 Aix-en-Provencen festivaaleilla ja kiertää sen jälkeen maailman isoja oopperataloja. Sisällöstä Saariaho on kuitenkin toistaiseksi vaitiolovelvollinen. Hieman on verhoa raotettu: monikielinen libretto on Sofi Oksasen kirjoittama ja kantaesityksen johtaa Susanna Mälkki, joten suomalaisedustus teoksen ympärillä on vahvaa.

Innocence on viides ooppera Saariaholta, joka vielä 1990-luvun alussa ei osannut kuvitella haluavansa tarttua mielestään vanhentuneeseen taidemuotoon.

– Ohjaaja Peter Sellarsin työ sai toisiin ajatuksiin. Hänen ohjauksensa olivat kiinnostavan ajankohtaisia ja silti alkuperäistä musiikkia kunnioittavia. Tajusin voivani luottaa siihen, että sopiva ohjaaja tekee sävellyksestäni toimivan näyttämöteoksen.

Oopperan säveltämiseen kuluu useamman vuoden työ, joten teemat täytyy valita harkiten.

– Etsin aiheita, jotka todella kiinnostavat ja koskettavat minua, mutta joihin musiikilla voisi myös olla jotain lisättävää. Musiikki voi toimia tekstiä syventävänä ulottuvuutena tai peilinä aiheeseen ja jatkaa siitä, mihin sanat loppuvat, Saariaho sanoo.

Hänelle tärkeitä ovat yleismaailmalliset ja -inhimilliset aiheet.

– Haluan niiden olevan siirrettävissä eri aikaan tai kulttuuriin menettämättä merkitystään, kuten esimerkiksi erilaiset rakkauden vivahteet ja kuoleman ja väkivallan liepeillä liikkuvat tunteet ja kysymykset, jotka koskettavat jokaista ihmistä.

Helsingissä syntynyt Saariaho oli nuorena musiikin ohella kiinnostunut myös kuvataiteesta, ja opiskelikin hetken graafista suunnittelua ennen sävellysopintoihin keskittymistä. Moniulotteisempi hahmottaminen on läsnä myös hänen sävellysprosessissaan.

– Välillä säveltäminen lähtee liikkeelle tunnelmasta, välillä orkestraatiosta. Musiikilla on alussa jokin luonne, jonka kautta syntyy ajatus muodosta ja kestosta. Haluan selkeyttää sitä mielessäni jonkin aikaa, ennen kuin alan konkreettiseen työhön, Saariaho kuvailee.

Hänen teostensa yhteydessä on puhuttu usein sointiväristä ja tekstuurista, jotka ovat yksi syy siihen, miksi hän muutti aikoinaan Ranskaan.

– Pariisin IRCAM-keskus oli 1980-luvun Euroopassa ainoita paikkoja, jonka tietokoneista löytyi tarvitsemiani ohjelmia ja tietoa sointivärin tutkimiseen. Olin jo Helsingissä työstänyt musiikkiani elektroniikan avulla, sillä esitystilat eivät tuottaneet sellaista akustista lopputulosta, mitä toivoin.

Nykymusiikin vaikeudesta puhuminen on Saariahon mielestä harhaanjohtavaa.

– Se on kuin kieli, jonka voi oppia. Eihän kukaan luule osaavansa keskustella sujuvasti maan kielellä vietettyään vain päivän vieraassa maassa. Lisäksi nykymusiikkia on yhtä monenlaista kuin säveltäjiäkin, joten kuinka kukaan voi sanoa yhden tai kahden teoksen perusteella, ettei se ole heitä varten? Silloin he voisivat tunnustaa, etteivät oikeastaan myöskään tiedä aiheesta mitään. Eihän ihmisiä voi tietenkään motivoida syventymään nykytaiteeseen, jos he ajattelevat, että se ei koske heitä, mutta samalla he tekevät valinnan olla kaupallisen kulttuurin vankeja.

On kiinnostava kysymys, miksi vaikkapa uusi kuvataide tai teatteri saavat isompia yleisöjä kuin uusi kamari- ja orkesterimusiikki.

– Yhteiskunta on toki hyvin visuaalinen, ja museossa tai taidegalleriassa voi liikkua omaan tahtiin ja keskustella samalla. Kenties klassisessa musiikissa on historiallinen taakka, joka estää nuorta väkeä ajattelemasta sitä heidän juttunaan. Kuilu liittyy myös siihen, millä tavalla ja missä kontekstissa musiikki tuodaan esille. Sen suhteen voisi tehdä paljon. Nythän usein nimenomaan klassikkoteoksilla pyritään saamaan yleisöä saleihin, ja sinne se suureksi osaksi valkotukkainen yleisö kerääntyy, Saariaho veistelee.

Viitasaaren Musiikin aikaan Saariaho saapuu ensi kesänä säveltäjäkurssin opettajaksi. Toistaiseksi ainoasta vierailusta on jo 25 vuotta.

– Yleensä kesäisin keskityn säveltämiseen, mutta oopperan valmistuttua on mieluisaa tehdä muuta. Festivaalilla on selvästi merkitystä, kun se on säilynyt kaikki nämä vuodet ja saanut vieraikseen paljon tärkeitä nimiä, arvioi Saariaho.

Kurssilaisille hänellä on antaa kokemuksensa.

– Näen nopeasti, minkä tyyppisiä he ovat taiteilijoina, mitä musiikillisia intressejä heillä on ja millaista opittavaa heillä vielä on. Monien kanssa tulee keskusteltua siitäkin, mihin suuntaan kannattaisi uralla edetä, kertoo Saariaho, joka on ollut jo pitkään kansainvälisen säveltäjän esikuva – kenties etenkin naisille.

– Ehkä he ovat ansiostani kokeneet, että naisena säveltäminen ei ole este, mitä se tuntui kyllä omassa nuoruudessani olevan. Silloin Clara Schumannia tai Fanny Mendelssohnia ei koskaan edes mainittu, joten miten minä – ujo tyttö, joka ei ollut edes kovin kummoinen soittaja – olisin voinut olla ”ensimmäinen” naissäveltäjä?

Hänen mukaansa nuorille säveltäjille on tärkeää antaa selkeyttä ja perspektiiviä.

– Tämä on vaativa ja yksinäinen ammatti. Harvalla nuorella säveltäjällä on suurta kannattajajoukkoa ympärillään, eikä niitä hienoja arvostelujakaan yleensä tule ensimmäiseksi. Täytyy luottaa siihen, että säveltäminen on tärkein asia, jota haluaa tehdä.