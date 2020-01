Tänään jaetaan Yhdysvaltain elokuva-alan Golden Globe -palkinnot – Netflixistä povataan gaalan suurinta voittajaa

Yhdysvaltain elokuva-ala polkaisee tänään käyntiin palkintosesongin alan toiseksi kuuluisammalla gaalalla, jossa jaetaan Golden Globe -palkinnot.

Tänä vuonna suurimmaksi yksittäiseksi voittajaksi on ennustettu suoratoistopalvelu Netflixiä , joka on rohmunnut omille elokuvilleen yhteensä 17 ehdokkuutta. Yhtiön ennakkosuosikkeja parhaan draamaelokuvan palkinnon voittajaksi on Martin Scorsesen ohjaama gangsterielokuva The Irishman. Vahvana Netflix-ehdokkaana pidetään myös Noah Baumbachin ohjaamaa perhedraamaa Marriage Story.

Parhaan draamaelokuvan palkinnon viidestä ehdokkaasta peräti kolme on Netflixiltä, sillä palkinnosta kisaa myös Fernando Meirellesin Vatikaaniin sijoittuva The Two Popes. Kisassa ovat mukana myös Dreamworksin sotaelokuva 1917 sekä Warner Brosin Batmanin verivihollisen syntytarinan kertova Joker.

Netflix aloitti omien elokuviensa tuotannon vasta vuonna 2015, mutta yhtiö on seuranneina vuosina käyttänyt miljardeja dollareita houkutellakseen Hollywoodin taitavimpia elokuvanikkareita omaan talliinsa.

Elokuva-alan palkintosesonki huipentuu Oscar-gaalaan 9. helmikuuta. Oscar-ehdokkaat julkistetaan 13. tammikuuta.