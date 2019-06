Tänä vuonna La Scala, ensi vuonna eri skaala – Savonlinnan oopperajuhlien tuore taiteellinen johtaja Ville Matvejeff uskoo yöttömiin öihin ja Saimaaseen

Tässä ne tulevat, Savonlinnan oopperajuhlien uuden taiteellisen johtajan Ville Matvejeffin, 32, valinnat kesälle 2020: Kuningas Roger, Carmen, La Traviata, Sevillan parturi, Werther ja Julius Caesar. Oopperannälkäiselle yleisölle tarjolla on siis totuttuun tapaan klassikoita, uutuusteoksia ja vierailijaesityksiä.

– Koen näiden teosten istuvan Olavinlinnan kokonaisuuteen, sitä kautta ohjelmisto lähtee rakentumaan. Oopperajuhlat ei ole laiva, jonka kurssia voisi nopeasti muuttaa, eikä pidäkään. Tässä paletissa on mielestäni hyvä kombinaatio sekä uutta ja raikasta että rakastettua, helposti lähestyttävää oopperamusiikkia, Matvejeff kuvaa.

Kesän 2020 uutuustuotanto on puolalaisen säveltäjä Karol Szymanowskin Kuningas Roger, satavuotias teos, jota tiettävästi ei ole esitetty aiemmin Suomessa.

– Päätin heti, että ensimmäisenä oopperakesänäni se tehdään. Teos on täysromanttinen ja uhkea. Siinä on upeita kuorokohtauksia, hekumallista orkesterisointia ja vahvoja henkilöhahmoja. Linna tukee hienosti kuorokohtauksia sekä teoksen historiallista juonta.

Matvejeff kertoo Szymanowskin ja Kuningas Rogerin olevan nosteessa tällä hetkellä Euroopassa. Teos on ollut useammalla oopperatalolla ohjelmistossa.

– Vaikka säveltäjä voi olla melko vieras nimenä ja teos tuntematon, uskon, että yleisö hullaantuu ja tulee rakastumaan siihen myös Savonlinnassa.

Kenties saman voi sanoa kesän vierailijatalostakin, Kroatian Rijekan oopperasta, joka tuskin on suomalaiselle oopperayleisölle kovinkaan tuttu. Matvejeffille on, jopa kielikin alkaa sujua. Matvejeff on toiminut vajaan viiden vuoden ajan Kroatian kansallisoopperan musiikillisena neuvonantajana ja päävierailijana Rijekassa.

Hän on tuonut Rijekasta solisteja Suomeen eri yhteyksiin, muun muassa Jyväskylän oopperan produktioihin.

Tapahtuiko tutun Rijekan valinta Savonlinnaan vähän liiankin helposti?

– Ei helpolla vaan hyvällä. Tänä vuonna La Scala, ensi vuonna eri skaala, Matvejeff nauraa.

– Mietin, että mitä voi tehdä La Scalan jälkeen, pitääkö Metropolitania lähteä hakemaan. Vakavasti sanoen yritin ajatella outside of the box, että nyt voisi tehdä jotain aivan muuta. Keskeinen syy miksi Rijeka: tuotannot ovat sovitettavissa linnaan ja teokset kaipaavat Suomessa esille tulemista.

Euroopan kulttuuripääkaupunki 2020 Rijeka tuo Savonlinnaan Massenet´n tunnetuimman oopperan, traagisen Wertherin. Teos kuullaan ensi kertaa Savonlinnassa.

– Wertherissä on yksi tenorikirjallisuuden hienoimpia aarioita, Pourquoi me réveiller, Ô souffle du printemps, Matvejeff laulaa.

Teoksen ohjaa italialaislähtöinen ohjaajalegenda Fabrizio Melano.

Uutta Olavinlinnassa on myös toinen Rijekan produktio, Händelin barokkiooppera Julius Caesar.

– Händeliä on toivottu. Barokkioopperan tyyli on virtuoosimainen ja sähäkkä, siihen tarvitaan nopeaa tekniikkaa ja toimintaa. Oopperassa on huumoria ja se aukeaa tähänkin päivään. Caesar sopii linnaan kuin nenä päähän. Laulajat ovat kroatian ykköstähtiä, verrattavissa maailmalla esiintyviin suomalaistähtiin.

Pääroolissa, ns. housuroolissa Julius Caesarina on Stuttgartin oopperan solisti Diana Haller, sukupolvensa kysytyimpiä mezzosopraanoja Euroopassa. Miehinen ooppera on muiltakin keskeisiltä rooleiltaan naisten valtaama.

Kesä 2020 Savonlinnassa näyttäisi kokonaisuudessaan olevan vahvojen naisten?

– Kyllä. Jokaisessa teoksessa tai roolituksessa on voimakkaita naishahmoja. Kuningas Rogerin päähenkilöksi nousee vaimo Roxana, Helena Juntunen. Carmen itseoikeutetusti on vahvan naisen esiinmarssi, La Traviatan johtaa Eva Ollikainen, päärooleissa vuorottelevat Ida Falk Winland ja Marjukka Tepponen, Sevillan parturin tapahtumia pyörittää Rosina, Annalisa Stroppa, ja sokerina pohjalla tietenkin Karita Mattilan konsertti.

Joku voi kysyä, miksi taas Carmen?

– No, miksi ei. Carmen on hienoimpia oopperoita, mitä on kirjoitettu, eikä siihen voi kyllästyä. Siitä löytyy aina uutta, niin esittäjäkonstellaation kuin teoksenkin puolesta. On uutta kemiaa, uutta dynamiikkaa. Carmen on mestarillinen teos, joka sopii niin ensikertalaiselle kuin kultivoituneelle oopperan rakastajallekin, molemmat se vie mennessään.

Mutta eipä unohdeta miehiäkään. Muistatteko vuoden 2018 Turandot`n Calafin roolista tenori Amadi Laghan, jonka Nessun Dorma sai aikaan harvinaisen ilmiön suomalaisessa oopperayleisössä, niin hurjat suosionosoitukset, että Laghanin oli laulettava aaria uudelleen. Lagha palaa Olavinlinnaan Carmenin Don Josén roolissa 2020.

La Traviatassa laulaa puolestaan Placido Domingon kykyjenetsintäkilpailun voittanut tenori Pavel Petrov, tämän vuoden tähti Veronassa. Kuningas Rogerin ohjaa arvostetun Gerard Mortier -palkinnon saanut Krystian Lada.

– Hän on tämän hetken kuumimpia ohjaajalupauksia Euroopassa. Hän on tehnyt kokeellista oopperaa muun muassa lentokentälle ja tyhjään sairaalaan. Uskoisin, että hän tuo myös Savonlinnaan joitain raikkaita elementtejä.

Oopperajuhlat on massiivinen instituutio, joka rakentuu pitkän tähtäimen suunnittelutyöllä puhjetakseen kukkaan yhden kesäkuukauden ajaksi. Festivaalilla käy noin 70 000 kävijää. Matvejeffilla on kokemusta taideyhteisöjen johtamisesta muun muassa Turun musiikkijuhlilta, eikä syyskuussa virallisesti alkava tehtävä pelota.

– Unelmatilanne on kun saa suunnitella tällaisia kokonaisuuksia ja saa olla tekemisissä fantastisten teosten ja taiteilijoiden kanssa. Savonlinnan oopperajuhlat on Pohjoismaiden tunnetuin oopperafestivaali, tavoitteenani on tehdä se vielä tunnetummaksi Euroopassa.

Eksoottisuus ja ”hyvä henki” houkuttelee Savonlinnaan myös solisteja.

– Useaan kertaan on nähty se, että joka on kerran tullut, haluaa tulla uudestaan. Esimerkiksi kapellimestari Evelino Pidón kalenteri on täynnä ja silti hän käytyään 2017 Savonlinnassa otti yhteyttä että voisi tulla uudestaan. Suomen kesä, Olavinlinna ja Saimaa on maaginen kokonaisuus.

Savonlinna tarvitsee juhliaan kenties kipeämmin kuin koskaan. Tuhansia työ- ja opiskelupaikkoja on kadonnut ja liikkeitä on sulkenut oviaan sen jälkeen kun opettajankoulutuslaitos siirrettiin kaupungista.

– Pienen kaupungin elinkeino on kokenut kovan iskun. On todella tärkeää, että tuomme valtavan kävijämassan käyttämään myös paikallisia palveluja. Moni yrittäjä tekee vuoden tienestinsä heinäkuun aikana. Toivottavasti uusi hallitus löytää keinoja auttaa Savonlinnaa nousemaan takaisin jaloilleen, Matvejeff sanoo.

Matvejeff muistuttaa, että oopperajuhlat on kokoluokassaan harvinainen taidefestivaali. Sillä ei ole turvanaan mittavaa julkista tukea esimerkiksi Kansallisoopperan tavoin, vaikka toimijoita ei verrata voikaan.

– Liikevaihtomme on kahdeksan, yhdeksän miljoonaa euroa, saamme reilun miljoonan julkista tukea. Kaiken muun teemme lipputuloilla ja sponsorituella. Toimintamme vaikuttavuus on siis järjettömän suuri verrattuna julkiseen tukeen jota saamme.

Vaikka liput esityksiin ja majoitukset ovat kirpaisevan kalliita, ne menevät kaupaksi. Ilta oopperassa ei merkitse vain oopperan katsomista vaan siihen kietoutuu kokonaisvaltaisempi elämys Savonlinnan illassa.

– Esitysten taiteellinen taso ja tunnelma vetävät yleisön Savonlinnaan, ja siitä pyritään pitämään jatkossakin kiinni.