"Tärkeää on uskaltaa elää" – Lue arkistojuttu Jukka Virtasen kesänvietosta synnyinseudullaan Jämsänkoskella

Juttu on julkaistu Keskisuomalaisessa 20.7.2015.

”Tärkeää on uskaltaa elää”

Persoona: Viihteen ja taiteen moniosaajan Jukka Virtasen lapsuudenkoti on kesäisin täynnä iloa ja elämää. ”Jämsänkoskelaisena olen aina pysynyt ja tulen pysymään”.

Samaan aikaan jämsänkoskelaisen rintamamiestalon ovelle kanssani saapuu Seppo Ahti, sanataituri, joka tunnetaan myös nimimerkillä Bisquit.

Tilanne on hyvin kuvaava – tässä talossa väkeä tulee ja menee, ja riemukkaita jälleennäkemisiä sekä lämpöisiä tapaamisia kesässä riittää monta. Ystävät ja tuttavat kyllä tietävät, mistä Jukka Virtasen kesällä löytää: tietenkin synnyinseudultaan Jämsänkoskelta.

Kun ohikulkumatkallaan kylään piipahtanut Ahti ja talon väki, Jukka ja Liisa Virtanen kohtaavat, välittyy tilanteesta syvä ystävyys. Mutta aivan yhtälailla myös toimittaja on tervetullut, ja kutsutaan heti mukaan porukkaan.

Ja millaiseen porukkaan! Nyt nimittäin ei ole menossa mikään Virtasten hiljainen, kahdenkeskinen kesäpäivän vietto.

Yläkerrasta keittiöön kömpii lastenlapsia sekä pojanpojan tyttöystävä, ja hetkessä keittiö on täynnä.

Liisa Virtanen touhuaa aamupalaa ja leppoisa pulina solisee vanhan talon uumenissa. Kukaan ei hämmästele toimittajan läsnäoloa, vaan kommentteja heitellään puolin ja toisin.

Puhe liikkuu milloin missäkin, raveissa, jalkapallossa, kirjoissa, teatterissa tai muistoissa.

Pöydän päässä myhäilee tyytyväinen isäntä, Jukka Virtanen.

– Nyt on oikein rauhallista, vielä muutama päivä sitten täällä oli kymmenen ihmistä yhtä aikaa. Tämä on hienoa, tykkään kun läheisiä on ympärilläni, lastenlapsistaan selvästi ylpeä Virtanen sanoo.

Kiitosta nuoret saavat etenkin siitä, että osallistuvat talossa arjen askareisiin ja ovat aina valmiita auttamaan.

Jukka Virtanen, taiteen ja viihteen moniosaaja, on tuttuun tapaan tämänkin kesän viettänyt lähes täysin Jämsänkoskella. Silloin tällöin pyörähdetään Helsingissä, missä toinen koti sijaitsee. Tai sitten mielenkiinto vie jonnekin ihan muualle.

– Suonenjoella käytiin pelaamassa jalkapalloa, Virtasen joukkue vastaan Kari Tapion omaiset. Noh, peli hävittiin, mutta ei se mitään, kivaa oli. Olin kentällä koko matsin ajan, mutta sellaista köpöttelyä se oli.

Jämsänkoski on kulkenut upean uran tehneen Virtasen elämässä aina. Murre, ihmiset, koko ilmapiiri ja tietenkin ystävät vetävät pian 82 vuotta täyttävän Virtasen paikkakunnalle aina uudelleen. Täällä on koti.

– Jämsänkoskelaisena olen aina pysynyt ja tulen pysymään.

Vieressä nyökyttelee Ahti, jonka kanssa ystävyys alkoi 1960–70-luvun vaihteessa yhteisen tv-projektin merkeissä.

– Jukka on pysynyt aina samanlaisena, ja se on hienoa, Seppo Ahti sanoo.

Ei ole kovin yllättävää, että Virtasten pöydässä saa nauraa.

Tarinat vievät kuulijan välillä ulkomaille, välillä lapsuuteen ja nuoruuteen. Kun Virtanen laulaa Partasieni valssia, paljastaa myös Ahti osaavansa kyseisen kappaleen ulkoa. Muisteluihin pääsee mukaan myös Perspirantti-Antti -kipale ja monet muut.

Virtasen tekstit ovat syntyneet milloin mistäkin, mitään tiettyä inspiraation lähdettä on turha etsiä.

Osaltaan uraan on vaikuttanut paha lukihäiriö.

– Olin noin 6-vuotias ja luin elämäni ensimmäisen lauseen Kalle Kotkanpoika -sarjasta: ”Mies oli pudonnut veteen, hän oli yksi miestä”. Ihmettelin, että eihän tässä ole mitään järkeä. Olin tietenkin lukenut väärin; ei miestä vaan meistä. Lukihäiriön myötä aika monta kertaa tekstistä on tullut hauska. Sanat ovat kiinnostaneet aina. Sekä vinot lähestymistavat.

Eräs idea pienoisromaanin aiheeksi Virtasella on mielessä. Se sijoittuu Intiaan, jossa Virtanen matkaili Seppo Ahdin kanssa. Tulevaisuus näyttää, syntyykö kirja vaiko ei. Mies itse arvelee että ehkäpä ei.

Liian tarkkaan ei huomista kannata suunnitella, tärkeintä on tässä ja nyt. Kuten se, että nyt lapsuudenystävä Atsi Leppänen (josta kerrotaan heti, että lapsena Atsi jäi pakkasella kiinni kielestään Korven koulun oven kahvaan) ilmestyy ovelle ja kutsuu koko porukan pelaamaan biljardia. Ja mikäs siinä, Virtasen poppoo on heti valmis ottamaan matsin.

Kun kysyn vielä lopuksi, mikä elämässä on tärkeää, saan hetken hiljaisuuden jälkeen tyhjentävän vastauksen:

– Se, että uskaltaa elää, Jukka Virtanen sanoo.