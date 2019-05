Taas Harjulla humisi — Kate Bush -performanssissa nähtiin punamekkoisten tanssijoiden lisäksi myös yksi joulupukki — katso video

Kati Puska / Humiseva Harju -performanssista on tulossa jo Yläkaupungin yön perinne. Tänä vuonna Harjun rinteellä tanssi viime vuoden tapaan, pääosin punaisissa mekoissa, nelisenkymmentä osallistujaa, joukossa myös muutama miesoletettu ja yksi joulupukki.

Performanssi perustuu Kate Bushin tunnetun Wuthering Heights -kappaleen (1978) videoon, jolla Bush tanssii metsässä punaisessa asussa. Performanssissa osallistujat tanssivat Harjulla esikuva-Bushin liikkeitä mukaillen.

Kati Puska -performanssia on järjestetty Yläkaupungin yössä vuodesta 2016 lähtien. Se on tarkoitus järjestää myös ensi vuonna, ja tuolloin tavoitteena on, että Bushin Wuthering Heights kuultaisiin Harjun Vesilinnan kaiuttimista.