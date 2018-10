Taas on haussa uusi paikka Jyväskylän konserttisalille – paluuta Valtiontalon kortteliin spekuloidaan, Paviljonki näyttää epätodennäköiseltä

Konserttisalin rakentaminen on noussut jälleen keskusteluun Jyväskylässä.

Tänä syksynä elinkeinoyksikössä työnsä aloittanut, kulttuuri-investointeja koordinoiva projektipäällikkö Janne Viitamies on alustavasti kartoittanut kulttuurilaitosten toimintaa, korjaustarpeita ja sijaintiehdotuksia sekä etsinyt ”uusia avauksia puhtaalta pöydältä”.

– Konserttisali ja orkesterin tuleva toimipaikka voi sijoittua mihin tahansa keskustassa, Lutakkoon, hallintokortteliin kaupunginteatterin naapuriin tai vaikkapa johonkin keskustan liikekortteliin, hän kuvaa.

Jyväskylän iäisyyskysymystä, konserttisalia, on viimeksi suunniteltu Lutakkoon Paviljongin kylkeen. Nyt puhutaan salin sijaintipaikan palauttamisesta peruskorjattavan Valtiontalon ja sen viereisen ns. Reimarin tontin muodostamaan kokonaisuuteen.

Rahoituspohjaa musiikkisalille haettaisiin kenties mallilla, jossa kaupunki myöntäisi kaavaoikeutta täydennysrakentamiselle keskustassa, ja näillä tuotoilla Valtiontalon kokonaisuuden rakennuttajataho voisi osin rahoittaa salin rakentamista.

Viitamies katsoo ilmaan heitettyä ehdotusta avoimin mielin.

– Parhaimmillaan konserttisalihanke voi sysätä liikkeelle sarjan useita keskustan kehittämisen kiinteistöhankkeita, myös asuinrakentamista. Näin ollen ajatus konserttisalista osana laajempaa kaavoituksellista kokonaisuutta ei kuulosta kovin hullulta.

Viitamiehen mukaan konserttisalista tehdään selvitys osana orkesterin toiminnan kehittämissuunnitelmaa Jyväskylän sydän -projektissa. Kooste salin eri sijaintivaihtoehdoista valmistunee helmikuun loppuun mennessä.

– Paviljonkikin lienee vaihtoehtojen joukossa. Sitä ennen kutsumme kaupunkilaiset kertomaan näkemyksensä salista. Varsinainen päätösvalta asiassa kuuluu kaupungin luottamushenkilöille. Jos olen ymmärtänyt oikein, heidän kantaansa odotetaan ensi keväänä.

Musiikkisalin tarve Jyväskylässä on Viitamiehen mukaan ilmeinen.

– Jyväskylä Sinfoniaan osuu teatteritalossa sekä laadullinen tilaongelma että vakava määrällinen ongelma, kun kaikki halukkaat eivät mahdu konsertteihin. Tarvitaan siis akustisesti parempi sali mutta myös lisää tuoleja yleisöä varten.

Viitamiehen mielestä laadukas kaupunginorkesteri ansaitsisi aiempaa paremman valtakunnallisen näkyvyyden.

– Orkesterimme yhteiskunnallinen vaikuttavuus jää konserttisalin puutteen vuoksi valitettavasti jälkeen Kuopion, Lahden ja Oulun orkestereista.

Konserttisalin hanketukiyhdistyksen puheenjohtaja Anita Kangas, miten suhtaudut tilanteeseen, jossa salille haetaan jälleen sijoitusvaihtoehtoja?

– Jyväskylän perinteinen kaava näyttää toteutuvan: kun konserttisalin suunnittelun kanssa päästään tiettyyn pisteeseen, käynnistetään ideointi siitä, mihin muualle musiikkisali voitaisiin sijoittaa. Tämä on aina taannut sen, että salin rakentaminen siirtyy kymmenillä vuosilla.

Kankaan mielestä päätöksentekijöiden ja vastuuhenkilöiden tulisi nyt ilmaista selkeästi kantansa salista Paviljongin yhteydessä.

– Mikä on salin asema ja millä aikataululla edetään, ollaanko sitoutuneita? Ymmärrän, että kaikki ”kulttuuripalikat” liikkuvat nyt suunnittelupöydällä, pakostakin, sillä kulttuurilaitosten tilat on päästetty kymmenien vuosien aikana sellaiseen kuntoon, että nyt on paljon kunnostettavana. Kulttuuritoimijoiden vahvuudet ja yhteistyökyky, kilpailu ja tehokkuus perustelevat uusia toimintaideoita.

Kulttuuritilojen kytkeminen muuhun rakentamiseen, esimerkiksi asumisen, kaupan tai vapaa-ajan keskusten yhteyteen, on ajan trendi, jota voisi Kankaan mielestä soveltaa Jyväskylässäkin.

– Uusimpana Vaasassa on tulollaan Wasa station -monitoimikortteli, johon sisältyy konserttisali. Jääkö Jyväskylä edelleen kokoluokassaan ainoaksi kaupungiksi, josta puuttuu hyvä akustinen konserttisali, vaikka sillä on kansainvälisestikin maineikas sinfoniaorkesteri, Kangas kysyy.

Valtiontalon kiinteistön ja Reimarin tontin omistavat yhdessä kiinteistöosakeyhtiöt Royal House ja Järvi-Suomen Asunnot. Valtiontalon saneeraus on alkanut.

Järvi-Suomen Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Tomi Nieminen ei suoralta kädeltä tyrmää ajatusta konserttisalista korttelissa.

– Tämä on joidenkin tahojen haave, jonkalaisia aina pitää olla. Isoja järjestelyjä pitäisi tehdä, että sali näinkin täydelle tontille mahtuisi. Se voisi olla mahdollista täydennysrakentamisen kautta, mutta vaatisi myös purkamista. Periaatteessahan kaikki, mikä ei ole suojeltua, voi lähteä.

Nieminen kytkee niin ikään salipuheet osaksi virinnyttä keskustelua ydinkeskustan kehittämisestä.

– Totta kai sali virittäisi keskustan aivan uudelle tasolle. Konserttisalin kohdalla on aina myös kyse siitä, kuinka paljon sitä halutaan. Tilaus salille tietyllä tavalla on, ja arvelen, että Lutakkoon sali ei toteudu.

Miten Valtiontalon korttelin rakentamista tiivistetään ja täydennetään, on ensi kädessä kaupungin asia.

– Kaupungille syntyy varmasti jokin näkemys, miten sitä lähdetään kehittämään. Aikansa ottaisi lähteä kaavoittamaan ja neuvottelemaan kiinteistönomistajan kanssa muutosta, hän sanoo.