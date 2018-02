Taidegraafikko kirjanpitäjänä - Emma Lappalainen edustaa nykytaiteemme kärkeä

Typographus, rivit

– Emma Lappalaisen grafiikkaa ja valokuvia

Galleria Ratamossa 4.2. 2018 saakka

Näyttelyä on hyvä lähestyä tutkimalla ensin seinälle kiinnitettyä kuusipuun kappaletta. Puun pinnassa on kaarnakuoriaisen kaivertamaa jälkeä, joka saattaa olla monille tuttua jo lapsuudenaikaisista luontotutkimuksista. Emma Lappalainen on vienyt tutkimuksen pidemmälle ja tehnyt jo muutaman vuoden ajan taidetta kaarnakuoriaisen reittikuvioita seuraamalla.

Kaarnakuoriainen on toiselta nimeltään kirjanpitäjä, latinaksi typographus. Juuri tämä kuoriaisen toinen nimi vie ajatukset kieleen ja kirjoitukseen. Lappalainen kutsuu sitä muinaiskieleksi. Pienen puukappaleen tutkimisen jälkeen katsojan on helppo löytää kirjanpainajan ’tekstin’ yhteys Lappalaisen grafiikkaan.

Taiteilija itse korostaa vuoropuhelua luonnon kanssa. Hän ei hyväksy sitä, että metsää arvotetaan vain hyödyn näkökulmasta. Silloinhan kirjanpainaja olisi pelkästään tuhohyönteinen, jonka hävittämiseen huippuyliopistot kehittelevät yhä parempia innovaatioita.

Taiteilijalle kirjanpainajan tuottama teksti on kuin unohdettua viisautta, jota taiteilija tulkitsee hitaasti ja harkitusti. Taiteen nykykielellä Lappalaisen grafiikkaa voisi tulkita kantaaottavaksi tai ekologiseksi taiteeksi. Hän ei kuitenkaan painosta katsojaa, vaan antaa hänelle aiheen mietteliäisyyteen, joka painuu mieleen.

Kun sitten tarkastelee näyttelyä puhtaasti grafiikkana, mietteliäisyys vaihtuu ihastukseksi. Molemmissa katsannoissa korostuu vahva henkistyneisyyden ilmapiiri, joka ilmaisee katsojalle, että nyt ollaan olennaisen äärellä sekä maailmankatsomuksellisesti että taiteellisesti.

Löydän suurista vedoksista tyylillistä yhteyttä minimalismiin. Kuvataiteen minimalismi on niin kuivakan älyllistä, että parempi vertauskohta löytyy musiikista. Musiikin minimalismissa toisto sisältää vaihtelua ja usein jopa viittauksia luonnon ääniin.

Lappalainen käyttää grafiikassaan valokuvatekniikoita ja tekee valokuvia vanhoilla menetelmillä. Hän on tekniikoiden monitaituri ja perfektionisti tekemisessään, mutta silti herkkyys ja esteettinen ’tarkoituksenmukaisuus’ nousevat kaiken muun yläpuolelle. Näyttely osoittaa vakuuttavasti, että Emma Lappalainen edustaa paitsi taidegrafiikkamme myös nykytaiteemme ehdotonta kärkeä.