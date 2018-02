Taideteollisen korkeakoulun ex-rehtori Sotamaa: En koskaan saanut tietoa Törhösen käytöksestä

Taideteollisen korkeakoulun entisen rehtorin Yrjö Sotamaa ei sanojensa mukaan saanut koskaan tietoa Lauri Törhösen asiattomasta käytöksestä ja naisten ahdistelusta.

– Missään vaiheessa ei ollut mitään viitteitä tämän kaltaisista asioista, Sotamaa sanoo STT:lle.

Sotamaa kertoo, että asiaan olisi ilman muuta puututtu, jos tieto olisi hänet saavuttanut. Hänen mukaansa myöskään Taideteollisen korkeakoulun juristi ja hallintojohtaja eivät olleet tietäneet ahdistelusyytöksistä.

Sotamaa ei osaa vastata siihen, miten on mahdollista, että laajamittainen ahdistelu pystyi jatkumaan osastolla vuosien tai jopa vuosikymmenten ajan.

– Se on tietysti hyvä kysymys, miksi siitä ei ole kerrottu. Me too -kampanjan yhteydessä on monesti tuotu esiin, että ihmiset toisaalta häpeävät tapahtunutta ja toisaalta pelkäävät tulevaisuutensa puolesta, jos he julkistavat asian.

– Hävettää korkeakoulun puolesta, että tällaista on voinut tapahtua. Jos se vielä on ollut pitkäaikaista, niin sitä suuremmalla syyllä.

Opiskelijoiden kirjelmä lopetti Törhösen professuurin

Sotamaa toimi Taideteollisen korkeakoulun rehtorina vuodet 1986–2008. Ylen mukaan Törhönen ahdisteli naisia elokuvataiteen ja lavastustaiteen osastolla 1980-luvulta 2000-luvulle. Törhösen professuuria ei jatkettu enää vuonna 2006.

Sotamaan mukaan taustalla oli osaltaan opiskelijoiden kirjelmä, jossa he ilmaisivat tyytymättömyyttään Törhösen viranhoitoa kohtaan. Kirjelmässä ei Sotamaan mukaan ollut puhetta ahdistelusta. Tyytymättömyyden syitä ei silloin selvitelty sen tarkemmin, Sotamaa kertoo.

– Virkanimitysten yhteydessä ei yleensä ryhdytä asioita penkomaan ja selvittämään. Törhösestä käytiin keskustelua ja päädyttiin siihen, että pestiä ei jatketa.