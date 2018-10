Taideteos matkaa kuin kuninkaallinen – kuljetus erikoisautossa, kuriiri mukana

Ensi vuoden heinäkuusta lokakuuhun Royal Academy of Artsissa (RA) on Suomen taiteen suuren nimen, Helene Schjerfbeckin (1862–1946), ensimmäinen yksityisnäyttely Lontoossa. Se rakennetaan yhteistyössä Ateneumin taidemuseon kanssa, jolla on mittava Schjerfbeckin taidekokoelma.

Näyttely on RA:n tämän vuoden toukokuussa avatussa Gabrielle Jungels-Winkler -galleriassa. Näyttelyssä nähdään noin 60 Schjerfbeckin teosta, joista noin 30 kuuluu Ateneumin kokoelmiin. Ne ripustetaan kolmeen saliin. Keskiössä on sali, joka kokoaa yhteen taiteilijan omakuvia, jotka hän teki 22-vuotiaasta 84-vuotiaaksi.

Schjerfbeck teki elämänsä aikana vaikuttavan omakuvien sarjan. Yksi tunnetuimmista on hänen 50-vuotiaana vuonna 1912 tekemänsä omakuva, jossa hän karrikoi omaa ulkomuotoaan. Tässä on nähty Schjerfbeckin taiteen siirtyvän kohti modernismia.

Kankaalle maalattu öljyvärityö oli yksityisomistuksessa, mutta tuli vuonna 2005 Ateneumiin talletuksena, ja museo sai luvan käyttää sitä näyttelyissään. Vuonna 2016 Ateneum saattoi hankkia sen omistukseensa Suomen Kulttuurirahastoon kuuluvan Yrjö ja Nanny Kauniston rahaston varoilla.

Omakuva (1912) on kiinnostanut taidemuseoita ja näytteilleasettajia suuresti. Teoksesta on 33 näyttelytietoa: se on ollut eniten esillä Helsingissä, 11 kertaa, mutta myös Tukholmassa neljästi, Göteborgissa kolmasti ja Pariisissa kaksi kertaa.

Ensi vuonna teos siis lähtee jälleen matkalle.

Kun Ateneum saa hallinnassaan olevasta teoksesta lainapyynnön, siellä kokoontuu lainatiimi, joka tarkistaa, onko teoksesta mahdollisesti jo muita varauksia, milloin se on vapaa sekä mikä sen kunto on.

Lainaamisesta tehdään aina sopimus, ja teoksen lainaaja vakuuttaa teoksen koko matkan ajaksi. Teoksen matka taittuu taidekuljetuksiin erikoistuneessa autossa, laivassa tai lentokoneessa ja sen hoitaa taidekuljetuksiin erikoistunut huolintaliike.

Koko matka suunnitellaan huolella etukäteen, olosuhteet tarkistetaan ja teoksen matkustussuunnalla pyritään minimoimaan riskit esimerkiksi rahtikoneessa.

Teos ei matkaa koskaan yksin, vaan mukana on aina kuriiri, joka valvoo, että kaikki sujuu sovitusti. Lainaaja kustantaa kuljetukset ja kaikki kuriirin kustannukset.

Ennen matkalle lähtöä Ateneumin konservaattori tarkistaa teoksen kunnon ja kirjoittaa siitä raportin. Teokseen lisätään lasi tai pleksi, joka suojaa teoksen lialta, pölyltä tai mekaanisilta vaurioilta. Myös teoksen tausta suojataan.

Pakkausmateriaalit – kuitupaperit ja kuplamuovit – on valittu huolellisesti ja ne ovat konservaattorin hyväksymiä. Kun teos on kääreiden sisällä, se pakataan laatikkoon, jossa sekä lämpötilan että kosteuden tulee pysyä tasaisina. Laatikossa on tekninen indikaattori, joka ilmaisee esimerkiksi onko laatikko kallistunut matkan aikana liikaa.

Määränpäässä odotetaan 24 tuntia ennen kuin laatikko avataan, jotta teos tasaantuu lainapaikan ilmaston kanssa. Pakkauksen purkajat kirjaavat ylös, miten teos oli pakattu, jotta se lähtee samanlaisesti pakattuna kotimatkalle. Myös teoksen kunto tarkistetaan ja raportoidaan.

Mukana ollut kuriiri valvoo teoksen käsittelyä lainapaikassa ripustusta myöten.

Kun teos aikanaan palautetaan, sen lähtökunto tarkistetaan ja raportoidaan, paluumatka suunnitellaan ja tehdään valvotusti. Ateneumissa teoksen kunto jälleen tarkistetaan ja raportoidaan, ja se siirretään paikalleen.

Ateneumin kokoelmista lainataan vuosittain 300–600 teosta eri näyttelyihin. Valtaosa lainoista suuntautuu kotimaisiin näyttelyihin, mutta kymmeniä teoksia lähtee vuosittain myös ulkomaille.

Lämpötilaa ja kosteutta valvotaan tarkasti

Ateneumin teoksista vain murto-osa on esillä näyttelytiloissa. Valtaosa teoksista on säilytystiloissa, monet pitkiäkin aikoja, joten olosuhteiden on oltava mahdollisimman hyvät. Tärkeimpiä niistä ovat lämpötila ja kosteus.

– Lämpötilan tulee olla 20 astetta, plus-miinus 2 astetta, ja suhteellisen kosteuden tulee olla kesällä 52 prosenttia ja talvella 42 prosenttia. Viiden prosentin vaihtelu sallitaan, kertoo paperikonservaattori Liisa Kantanen.

Tämä koskee sekä säilytys- että näyttelytiloja. Näyttelysaleissa on usein paljon väkeä yhtä aikaa, mikä vaikuttaa olosuhteisiin.

– Saleissa on automatiikka, joka laskee ja säätelee niiden kosteutta ja lämpöä.

Säilytystiloissa teokset ovat pimeässä. Kaikenlainen valo, niin aurinko kuin keinovalokin, vaikuttaa teoksiin niiden ominaisuuksia heikentäen. Tästä syystä paperipohjaiset teokset ovat kerrallaan näyttelytiloissa vain kolme kuukautta, jonka jälkeen ne siirretään jälleen pimeään vähintään vuodeksi.

– Pimeä ei pidennä teoksen ikää, mutta se hidastaa valon haitallisia vaikutuksia. Paperipohjaisille teoksille valon voimakkuuden suositus on 50 luxia, öljyvärimaalauksille 100–200 luxia, Kantanen sanoo.

Museoissa kävijä saattaa joskus ihmetellä joidenkin näyttelysalien hämäryyttä ja valokuvauskieltoja, mutta ne ovat turvaamassa teosten kestoa.

Kun teosta sitten liikutetaan, se pitää tehdä äärimmäisen huolellisesti. Pientä taulua kannetaan kuva itseen päin, hansikkaat kädessä, etteivät ihon rasva tai mahdolliset epäpuhtaudet koske siihen. Teosta ei myöskään roikoteta, vaan siitä pidetään kiinni sekä ylhäältä että alhaalta. Isoja teoksia liikutetaan apuvälineitä käyttäen ja niitä ripustaessa seinälle tarvitaan joskus kuusikin henkilöä.

– Meillä on teosten käsittelystä selvät ohjeet, kertoo vastaava näyttelymestari Isa Päivinen.

– Ripustamisen täytyy tapahtua turvallisesti sekä teoksen että ripustajien osalta.

Näyttelyn aukioloaikoina teoksien koskemattomuutta voidaan rajata köysin, etteivät katsojat pääse liian lähelle teoksia. Myös salivalvojat puuttuvat asiaan, jos joku koskee teokseen. Silloin myös konservaattori tulee tarkistamaan, ettei teos ole vahingoittunut.