Tanssia, tankotanssia, ilma-akrobatiaa ja rap-lyriikkaa – 120 esiintyjän Unessa-teos nähdään Jyväskylän kaupunginteatterissa

Elämä on unta ja elämä on heräämistä. Uni on mahdollisuus. Se voi olla yhteyttä pinnan alle, egon alaiseen alitajuntaan, tunteisiin ja sanattomaan kokemukseen. Uni voi olla myös poissaoloa ja pakoa, se voi olla solipsistinen fantasia, haluttomuutta olla hereillä.

Mitä tarkoittaa hereilläolo? Kuinka olla yhteydessä itseensä ja toisiinsa?

– Yksi kysymys, jonka haluamme näytöksellä herättää on juuri: “Mitä on todellisuus?”. Kuinka se oma kokemus korreloi muun todellisuuden kanssa? Mikä on alitajunnan merkitys, kuinka monta näkökulmaa siihen on, ja mitä sieltä mahdollisesti nousee, kertoo toinen Unessa-esityksen taiteellisista johtajista, jyväskyläläisen tankotanssi- ja joogakoulu Ready Set Polen luova johtaja Saara Ervasti.

– Kuinka monella tavalla ihminen voi olla unessa? Ja kuinka herätään? Jokainen kokee sen omalla tavallaan. Tämä näytös koettaa herättää läsnäoloon niin, että juurrutetaan ihminen hetkeksi katsomon penkkiin aistimaan ja olemaan läsnä, kertoo esityksen toinen taiteellinen johtaja, ohjelmapalvelu SkillD Companyn ohjelmapalvelujohtaja, koreografi ja tanssija Karoliina Lahdenperä.

Torstaina Jyväskylän kaupunginteatterin suurella näyttämöllä ensi-iltansa saava Unessa on Ready Set Polen ja SkillD Companyn yhteistuotos, joka tutkii alitajunnan ja erilaisten valvetilojen tasoja tanssin, tankotanssin ja ilma-akrobatian keinoin.

Spektaakkeli tuo lavalle yli 120 esiintyjää, joista nuorimmat ovat 4–6-vuotiaita ja vanhimmat aikuisia ammattilaisia. Myös ohjaajat Lahdenperä ja Ervasti esiintyvät.

– On niin eri ikäisiä ihmisiä, että osa teemoista on ihan nukkumattia. Isompien esiintyjien kanssa mennään syvempiin vesiin. Esitys sopii silti kaiken ikäisille ja koko perheelle, kertoo Lahdenperä.

Nähtäväksi luvataan liikekieltä, johon katsojan on helppo tempautua mukaan. Tanssijoiden lisäksi mukana on tankotanssijoita sekä rengas- ja kangasakrobaatteja. Näytöksessä kuullaan myös 10–25-vuotiaiden esiintyjien itse tuottamia tekstejä, joita he ovat työstäneet Ossi “Soul” Valpion räp-lyriikka työpajoissa. Paikallisia taiteilijoita on mukana taustajoukoissa.

– Esimerkiksi riikka.arte tuo esitykseen videoprojisointeja ja paikallisten muusikoiden kappale ensiesitetään näytöksessä, kertoo Ervasti.

– Luvassa on visuaalinen matka liikkeen, valon ja lyriikan kohtaamispisteeseen, kertovat tekijät.