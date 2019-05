Tanssiarvio: Kaipaus ja ennakkoluulo – Jyväskylässä vieraillut One Next To Me on vaikuttava tulkinta kohtaamisista kaupunkitilassa

One Next To Me

Kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä 23. 5. 2019

Jokin ihmisessä saa loitontumaan, kun haluaisi lähentyä. Ja jokin ihmisessä saa lähentymään, kun pitäisi loitontua. Jokin ihmisjoukossa liikuttaa niin, että meistä tulee toisin liikkuvia ihmisiä ja siten toisin liikuttavia ihmisjoukkoja. Väkijoukot saavat meidät tekemään valintoja, joilla taas tulemme vaikuttaneeksi väkijoukkoihin. Valitsen, siis vaikutan.

Nykytanssiryhmä Off/Balance liikahtaa aimo askeleen kohti eurooppalaista tanssikenttää ensimmäisellä kansainvälisellä yhteistuotannollaan One Next To Me. Berliinissä uraa tekevän tanssija-koreografi Milla Koistisen konseptoima teos osuu ajan hermoon niin kiinnostavasti, että on nautinnollista kokea vaikutukset Jyväskylässä asti. Alkuvuonna Berliinissä kantaesityksensä saanutta teosta on jo esitetty Berliinissä, Salzburgissa, Kuopiossa ja Riihimäellä, ja se jatkaa taivaltaan näillä näkymin ainakin Turkuun. Off/Balance on ollut mukana toteuttamassa Suomen esityksiä kuopiolaisen Tanssiteatteri Minimin, turkulaisen Barker-teatterin ja Salzburgissa perustetun teoksen ydinryhmän 4.15 Performance Platformin kanssa, mutta oikeasti monikansallisen tekijäjoukon maantieteelliset lähtökohdat haihtuvat silkaksi taustaväreilyksi, kun universaali teos alkaa puhua.

One Next To Me kertoo kohtaamisista kaupunkitilassa, kehoista ja ruhoista, väkivallan ja hellyyden täplittämästä käyttäytymisestä sykkivissä metropoleissa ja ihmisalkioista väkijoukkojen, koneistojen ja luonnonjärjestyksen osasina. Teos on kuin viraalin uutismateriaalin läpitunkema ja väkevästi kantaaottava, mutta vahvuutensa kanssa taitava ja herkkä, pauhaamaton. Toistakymmentä esiintyjää liikkuu mustavalkoisessa näyttämötopoksessa kasvottomana, silti perin läsnäolevana ja maneerittomana massana, toiset etsimänsä löytäen, moni vasta surun äärellä panssarinsa luovuttaen. Kuka saa tarkkailla ja kuka rangaista? Teos näyttää urbaanin maiseman kuin valvontakameran tallenteena tai visualisointina arkkitehtuurisuunnitelmalle, jonka luomassa yhdyskunnassa kaikki ei olekaan ihan hyvin. Joku liikahtaa välillä kuin lehti leppeässä kesätuulessa, mutta muutokset ovat pieniä ja hitaita, liikenteen jyly jää ja jyrää.

Tarkaksi artikuloitu liikekieli ja niin ammatti- kuin harrastajaesiintyjienkin intensiteetti tekevät esityksestä erityisen vaikuttavan. One Next To Me ei ole perinteistä tanssia tai tanssiteatteriakaan, vaan kaikkine nyky- ja katutanssin tyylivaikutteineen ja taistelukoreografioineen se kääntää liikkeen tilakokemukseksi ja tekee kuin kuunnelman näkyväksi. Paul Valikosken uskomattoman hieno äänimaisema kutoo jännitteitä ja siivittää meditatiiviselle kaupunkimatkalle ihmisen ikävään. Tällaisten teosten tähden me vaikutumme, liikutumme ja liikumme toisiamme kohti.