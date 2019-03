Tanssiarvio: Kansallisbaletin vuoden aloitus on komea - mytologiasta ponnistava nykybaletti Sylvia on liikkeen ja musiikin juhlaa

Suomen Kansallisbaletti

Sylvia

John Neumeier, koreografi

Léo Delibes, musiikki

Ensi-ilta 1.3. 2019

Kansallisbaletin keväinen ensi-ilta on Sylvia on hyvän mielen nykybaletti. Tanssijat loistavat nykytanssin modernia ilmaisua ja klassista linjakkuutta sekoittavissa rooleissaan, ja kaunis musiikki värittää tunnelman korkealle.

Kuten useimmat baletit, tämäkin kertoo rakkaudesta. Luonnonhengetär, nymfi Sylvia rakastuu nuoreen paimeneen. Sylvia kuuluu roomalaisen mytologian metsästyksen ja ylipäätään naisten jumalatar Dianan seuraajiin. Nymfit kuuluvat kreikkalaiseen mytologiaan, mutta se ei ole ainoa asia tai hahmo, joka tarinassa menee sekaisin.

Tarinasta viis, siitä ei edes oikein saa selvää. Mutta se ei haittaan, sillä koreografia on mukaansatempaavaa, leikkisää ja liikkuvaa, ja lopuksi he saavat toisensa.

John Neumeier loi baletin reilut kaksikymmentä vuotta sitten Pariisin baletille, ja toki hän uudisti näyttämökuvaa ja liikekieltä aivan toiseksi, kuin edellisessä tunnetussa versiossa, Frederick Ashtonin vuonna 1952 luomassa sovituksessa oli nähty. Silti varsinkin viime aikoja huomioiden tarina olisi uudistunut helpolla. Ehkä naisen ei tarvitsisi aivan ensimmäisestä silmäniskusta vajota miehen käsivarsille, vasta toisesta tai kolmannesta voisi riittää. Nyt naisten tylyt soturiasennot näyttäytyvät lapsellisina, kun Neumeier antaa miesten tanssia pilke silmäkulmassa. Nykypäivää edustaa mielenosoituskyltti, jossa vaaditaan metsiä pelastettavaksi.

Harvoin baletissa näkee, että tanssija kasvaa roolissaan. Parikymppinen Atte Kilpinen nuoren paimenen ja rakastajan Amintan roolissa on huikaiseva. Alun jännitys ja pienoinen epävarmuus hälvenee esityksen kuluessa, lopun rakastavaisten duetossa yhdessä Sylvian roolissa tanssivan Abigail Sheppardin kanssa hän tanssii vapautuneesti ja hurmaavasti. Tanssin nautinto välittyy katsojille.

Turha on tietenkään mainita, että naiset tanssivat sädehtien alusta loppuun saakka. Ylipäätään ryhmä näyttää hyvältä, tanssijat tanssivat erinomaisesti. Esityksen roolijako paljastaa, että vain kolmasosa tanssijoista on suomalaisia. Baletin kansainvälisyys on todella saavuttanut myös Suomen.

Tämän baletin musiikin sävelsi Léo Delibes jo vuonna 1876. Jo aikalaiset ihastuivat musiikkiin ja kutsuivat sitä balettimusiikkia uudistavaksi. Ilmankos kaunis ja koskettava musiikki imaisee mukaansa. Kansallisoopperan orkesteri soi eloisasti vierailijajohtaja Garrett Keastin johdolla. Musiikki tukee tanssijoita ja välittää hyvää mieltä. Sillä tämä on hyvän mielen baletti, näyttämöllä ei nähdä pahoja henkiä eikä ilkeitä omanedun tavoittelijoita.

Kreikkalaisen Yannis Kokkosin suunnittelemat asut lienevät baletin kantaesityksen ajoilta reilun kahdenkymmenen vuoden takaa. Nyt ne tuovat omia varmasti tahtomattomia lisäyksiä tarinaan. On kuin Suzanne Collinsin Nälkäpeli -kirjasarjan ja sittemmin elokuvien päähenkilö Katniss, jonka erityisosaaminen on jousiammunta, kohtaisi Nintendon iloisen tasohyppelypelisarja Super Marion ja tämän kalpeat kaverit.