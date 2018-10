Tanssiarvio: Tanssin kentän uusi, valloittava tulokas : Saga Elgland Company

Saga Elgland Company (SEC)

Avajaiset

Esitys Juomatehtaan Studiossa 5.10.2018

Raikasta, elähdyttävää, säkenöivän älykästä ja itseironiaa pursuavaa!

Saga Elgland Companyn – tuttavallisemmin SEC – perjantai-illan Avajaiset säihkyi ja kimalsi, kun genrerajat ylittyivät rohkeasti ja hurjalla intensiteetillä. Suurimman vaikutuksen teki kuitenkin esiintyjien huikea taidokkuus.

”Osaaminen” on valjusti sanottu, kun on puhe tästä superlahjakkaasta, monilla estradeilla kouliintuneesta esiintyjäjoukosta. Näyttävien hyppyjen ja nostojen ohella on kyse paljon enemmästä. Työryhmällä on yhteinen intohimo ja ennen muuta: he rohkenevat heittäytyä haasteisiin pelotta.

Vaikka uuden kokoonpanon taiteellisesta näkemyksestä vastaavat baletin ja nykytanssin koulutuksen saanut Saga Elgland ja akrobatian ammattilainen Visa Niemelä, ovat kaikki esiintyjät näyttämöllä samanarvoisia ammattilaisia.

Yllätysvieraskin esityksestä löytyi. Kuka hän on ja mitä hän tekee, siitä on paras käydä ottamassa selvää itse.

Ilahduin Companyn ennakkoluulottomasta tavasta yhdistellä erilaisia liikkeen kieliä. Tässä teoksessa baletin hypyt ja kärkitossujen kopse keskustelivat saumattomasti nykytanssin, akrobatian ja arkiliikkeen kanssa.

Teoksen henkilö- ja eläingalleria on kutkuttavan eriskummallinen, ja puvustus kuvitti hienosti erilaisten hahmojen ominaislaatua. Venäläinen aatelisnainen ja kana, avaruusoliot ja yksisarvisen kahvikutsut sekä nahkapukuisten hilpeä party mahtuivat reippaasti samalle lattialle. Esitys oli kutkuttava sekoitus totta ja ei-totta. freak-show tai ei, kokonaisuus valloitti!

Esityksen musiikki sekoitti kieliä ja kulttuureja. Venäjä keskusteli saksan kanssa, ranska ja ruotsi juttelivat keskenään vaivattomasti. Kielten ja kulttuurien sekoituksesta muodostui ykseys: tunne ja tarina tulivat ymmärretyiksi liikkeen ja katseen kautta.

SEC on tuonut paikalliselle – laajemmallekin – tanssin kentälle jotakin uutta ja virkistävää. Avajaiset houkuttelee heittämään puristiset ajatukset liikkeen eri lajeista romukoppaan ja nauttimaan tanssin suomista rajattomista mahdollisuuksista.

Koreografia & konsepti: Saga Elgland. Akrobatiakoreografiat: Visa Niemelä. Valosuunnittelu ja -ajo: Ville Jaatinen. Valo- ja videokuvaus: Rosaliina Elgland. Esiintyjät: Pablo Delahay, Saga Elgland, Marianne Leppä, Visa Niemelä, Lotta Rautakorpi, Martta Saarikoski, Senni Saarikoski sekä yllätyshenkilö.