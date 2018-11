Tanssiarvio: Tanssiteatteri Minimin Juha on tajunnan räjäyttävä, tumma balladi - vielä kolme esitystä jäljellä kaupunginteatterissa

Tanssiteatteri Minimi

Juha

Esitys Jyväskylän kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä 16.11.2018

Näyttämön keskellä on suuri, vankkarakenteinen vene. Veneen toisessa päässä istuu vaalea-asuinen nainen. Naisen sylissä on kukkia, ja naista vastapäästä istuu mies. Miehen päällä on tumma puku.

Tulevan tragedian hienonhienot säikeet väreilevät ilmassa: kuinka paljonpuhuva on hiljaisuus, kuinka paljosta huutavat niukat sanat. Kun mies ja nainen hyppäävät veneen kyydistä, alkaa myrsky, jollaista en ole ollut todistamassa teatterin katsomossa kukaties koskaan.

Tarinana Juha on useimmille tuttu. Juhani Ahon teos ilmestyi vuonna 1911, ja sittemmin teksti on innoittanut myös elokuvatekijöitä Nyrki Tapiovaarasta Aki Kaurismäkeen. Kolmiodraama ei aiheena vanhene koskaan.

Minimin Juha on näkemistäni Juha-toteutuksista kirkkaasti vaikuttavin. Sen vaikuttavuus kumpuaa rohkeudesta olla paljaana sielun syövereitä myöten. Näin syntyy esitys, joka on kaikkea muuta kuin elämyshakuisuutta pelkän elämyksen vuoksi. Ja jos katsoja uskaltautuu heittäytymään mukaan, on palkintona kiitollisuus siitä, että saa olla kokemassa jotakin ainutkertaista.

Työryhmä osaa asiansa. Jukka Horsmanheimo on armoitettu visualisoija, ja tässä teoksessa videoprojisoinnit ovat olennainen osa esitystä. Valojen pelkistyneisyys, asujen monimerkityksellisyys ja Sami Silénin luoma rikas äänimaailma ovat yhtä kokonaisuuden kanssa. Kun jokainen teoksen osa-alueista puhuu samaa kieltä, yksittäisten kohtausten vaikuttavuus kertaantuu.

Olen usein tuskaillut klassikkoteosten modernisointeja seuratessani, mutta tämä päivitys on tehty tyylikkäästi ja taidolla. Mikko Roiha vastasi ohjauksesta, sovituksesta ja lavastuksesta, ja esityksen kokonaisestetiikka vakuutti. Yksikään repliikki, liike tai ääni ei rikkonut lumousta, ja draaman kaari säilyi tiukkana loppukohtaukseen asti.

Entä esiintyjät? Vetää hiljaiseksi – ja nöyräksi. En koskaan ole nähnyt Antti Lahdelta niin sisäistynyttä, vahvaa ja sydänjuuria kouraisevaa roolisuoritusta kuin mihin hän petetyn aviomiehen roolissa ylsi. Järisyttävää!

Eivätkä muut esiintyjät – Riikka Puumalainen Marjana, Sampo Kerola shemeikkana ja Marja Myllylä kaksoisrooleissaan – jääneet tippaakaan jälkeen. Bakkanalistiset vivahteet, hylätyksi tulleen tuska, raivo, hätä ja katumus muuttuivat lihaksi liikkeen kielellä.

Katsojana – ja kriitikkona – koen olevani etuoikeutettu voidessani kertoa näkemästäni. Kuluvan marraskuun aikana yleisöllä on muutama mahdollisuus päästä kokemaan esitys, joka ei pysähdy pintaan.

Alkuperäisteksti: Juhani Aho. Ohjaus, sovitus, lavastus: Mikko Roiha. Koreografia: M. Roiha & työryhmä. Äänisuunnittelu: Sami Silén. Valosuunnittelu: M. Roiha, Sam Siltavuori. Videosuunnittelu: Jukka Horsmanheimo. Pukusuunnittelu: Jaana Kurttila. Esiintyjät: Antti Lahti, Riikka Puumalainen, Sampo Kerola, Marja Myllylä.