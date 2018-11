Tanssiopiston perinteisesti huippusuosittu tanssisatu on tänä vuonna Aaltojen viemää, joka perustuu huippusuosittuun animaatioelokuvaan

Jyväskylän Tanssiopiston tämän vuoden tanssisatu Aaltojen viemää saa ensi-iltansa lauantaina. Se perustuu suosittuun animaatioelokuvaan Nemoa etsimässä (2003).

Sekä elokuvassa että tanssisadussa pikku vuokkokala Nemo pyydystetään akvaarioon, ja Nemon isä, yksinhuoltajakala Marlin aloittaa pelastusoperaation.

Tarmokkuus tässä toimessa on hyvin ymmärrettävää, sillä hirmuisen tragedian seurauksena muuta perhettä ei enää ole jäljellä. Heidät söi barrakuda.

Tanssiopiston vuodenvaihteen tanssisadut ovat vuodesta 1987 jatkunut perinne, ja useina vuosina ne ovat olleet mahdottoman suosittuja. Viime vuonna tehtiin ennätys, kun kaikki parikymmentä esitystä myytiin loppuun.

Viime vuonna tanssisatu oli Elsan ja Annan jäinen seikkailu. Myös se perustui animaatiomestariteokseen, Frozen-elokuvaan (2013).

Miia Elivuo käsikirjoitti sekä Elsan ja Annan jäisen seikkailun että Aaltojen viemää -teoksen yhdessä koreografien kanssa. Miten päädyitte ottamaan lähtökohdaksi Nemoa etsimässä -elokuvan?

– Pidän sitä yhtenä parhaista 2000-luvun animaatioelokuvista. Siinä on hyviä, ajankohtaisia teemoja. Se käsittelee muun muassa perheen ja ystävyyden merkitystä sekä luonnon moninaisuutta ja ihmisen vaikutusta siihen – ja sitä kautta ajankohtaista ilmastonmuutosteemaa, Elivuo sanoo.

Tanssisadut ovat tyypillisesti perustuneet tunnettuihin tarinoihin, vaikka löytyy historiasta muutamia alusta lähtien itse tehtyjä käsikirjoituksiakin. Ennen Elsan ja Annan jäistä seikkailua 2000-luvulla on nähty muun muassa Viidakkokirja, Liisa Ihmemaassa, Kaunotar ja hirviö, Prinssi Ruusunen, Aristokatit-elokuvaan perustunut Hienostokissojen seikkailut ja Maailman ympäri 80 päivässä. 1990-luvulla tanssisatuina nähtiin muun muassa Robin Hood, Peter Pan, Pinokkio sekä Kasper, Jesper ja Joonatan.

– Varsinkin lapsikatsojalle kynnys tulla katsomaan on matalampi, jos kyse on sadusta, jonka hän tuntee ja josta hän pitää jo valmiiksi. Kun tarina on tuttu, auttaa se myös ymmärtämään tanssisatua, arvioi Tanssiopiston Tuija Nikkilä .

Miia Elivuo on ollut pitkään mukana tanssisaduissa, mutta vielä pidempi työhistoria aiheen parissa on Nikkilällä. Hän tanssi pääroolin kaikkien aikojen ensimmäisessä tanssisadussa, vuoden 1987 Tiikeri tahtoo sirkukseen -teoksessa, ja on sen jälkeen ollut mukana jokaisessa tuotannossa, usein koreografina tai käsikirjoittajana.

Miten näet tanssisadun merkityksen oppilaille?

– On erittäin tärkeää, että voimme tarjota tällaisen tilaisuuden, se motivoi hikoilemaan treeneissä, Nikkilä sanoo.

Hänen mukaansa erityistä tanssisaduissa on se, että esityksiä on useita, ja ne tapahtuvat teatterin tiloissa. Lisäksi käsikirjoitetussa teoksessa moni tanssija tekee roolin, ja pääsee tällöin harjoittelemaan tekniikan lisäksi myös näyttämöilmaisua.

Tanssisadut on muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta esitetty Jyväskylän kaupunginteatterissa vuodesta 1992. Alkuvuosina käytössä oli pariin kertaan suuri näyttämö, mutta sen jälkeen paikaksi vakiintui pieni puoli.

– Yhteistyö kaupunginteatterin kanssa on ollut aivan huikeaa. Olemme aina saaneet tarvittaessa myös esimerkiksi lavastus- ja puvustusapua, Nikkilä sanoo.

Aaltojen viemää -teoksessa tanssii noin 150 Tanssiopiston oppilasta. Nuorimmat esiintyjät ovat noin 10-vuotiaita, valtaosa alle kaksikymppisiä.

Monissa rooleissa on kaksoismiehitys. Nemon osassa vuorottelevat Lenni Linnaranta (s. 2005) ja Noona Tuunanen (s. 2007).

– Meillä on siis sekä poika-Nemo että tyttö-Nemo. Valinta on aivan tietoinen. Häivytämme sukupuolta, sillä Nemo on ensisijaisesti poikanen ja eläin, Miia Elivuo sanoo.

Aaltojen viemää -teoksen ensi-ilta on lauantaina.