Tapahtui Roninmäentiellä – Mikko Lundell kirjoitti Miljoonasateesta niin perusteellisen kirjan, että yhtyeen laulajaa Heikki Saloa alkoi jo pelottaa

Tapahtui Roninmäentiellä, Jyväskylässä. Siellä sijaitsee rypäs Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiön KOASin tylynnäköisiä kerrostaloja.

1980-luvun alussa L-talossa asui muuan folk-henkinen trubaduuri Heikki Salo (s. 1957), joka kirjoitti kämpässään lauluja. Syntyi yhtye, joka sai muutamien vaiheiden jälkeen nimen Miljoonasade.

Yhtyeestä tuli hyvin kuuluisa.

2000-luvun alussa Roninmäentien J-talossa asui toinen nuori opiskelija. Hän oli Mikko Lundell (s. 1980). Kämpässään Lundell kuunteli Miljoonasadetta tietämättömänä siitä, että esimerkiksi Marraskuun teksti oli syntynyt ihan siinä vieressä.

Lundell oli Miljoonasateen fani. Sellainen hänestä oli tullut kesällä 1992, kun hän näki yhtyeen konsertin Laajavuoressa.

2000-luvulla Lundellista tuli toimittaja, jonka juttujen erityisiä tuntomerkkejä ovat perusteellisuus ja asioiden lähestyminen persoonallisesta, usein totutusta poikkeavasta näkökulmasta.

Helmikuussa 2016 Lundell oli jälleen Roninmäentiellä. Työn alla oli pitkä artikkeli Miljoonasade-yhtyeen historiasta Keskisuomalaiseen, ja Lundell oli pyytänyt Heikki Salon muistelemaan.

He kuljeskelivat alueella, vierailivat muun muassa Salon entisessä asunnossa. Salo kertoi juttuja, niin mahdottoman paljon juttuja, että Lundellia vähän ahdisti. Hän otti puheeksi, että ne kaikki eivät millään mahtuisi yhteen lehtijuttuun, vaikka tekeillä olikin usean sivun mittainen kokonaisuus.

Salo sanoi, parkkipaikalla: ”Tehdään seuraavaksi kirja.”

Lundell vastasi, että selvä.

Perjantaina Like Kustannus julkaisi Lundellin kirjoittaman Miljoonasade-historiikin. Teos on nimeltään Miljoonasade, ja tämä lakoninen toteavuus lyö mainiosti käpälää sisällön kanssa. Kirja on nimittäin pe-rus-teel-li-nen, englantilainen puhuisi definitiivisestä bändikirjasta.

Aluksi Lundell koki jonkinmoista heikkouden tunnetta.

– Tuntui siltä, että ympäri Suomea on valtava määrä ihmisiä, jotka tietävät Miljoonasateesta enemmän kuin minä. Puolentoista vuoden työskentelyn jälkeen tuli tunne, että sehän taidankin olla minä, joka tietää aiheesta kokonaisuutena eniten. Ja silloin tuli luottamus urakkaan.

Kaikkea ei tiedä Lundellkaan, vieläkään.

– Aluksi tuntui tylsältä, jos asioita ei muistettu yksiselitteisesti, eikä niistä siksi voinut kertoa täsmällisesti, että se meni niin ja niin.

Tämä miinus muuttui kuitenkin plussaksi.

– Paljon lopulta muistettiin, mutta mukaan jäi sopivasti sellaisia tapauksia, joista oli pakko kertoa useampia versioita. Se tuo kivaa säväystä. Kaksi totuutta on enemmän kuin yksi!

Tähän sopivasti myös kirjan tekemiseen johtaneesta alkusykäyksestä näyttäisi olevan kaksi totuutta. Heikki Salo tavoitettiin tiistaina puhelimen päähän Tampereella, jossa hän puuskutti ylös Pispalanharjua. Salon mukaan hän oli ensin lukenut Lundellin Miljoonasade-aiheisen lehtijutun, vaikuttunut, ja vasta sen jälkeen ehdottanut kirjan tekemistä.

Miljoonasade oli Lundellille hyvin aulis kohde – mikä nyt tietysti on aika luonnollista, kun koko projekti sai alkunsa yhtyeen jäsenen ehdotuksesta.

– Yhtyeelle on ollut kaiken aikaa aivan selvää, että jos kerran tehdään kirja, niin sitten puhutaan.

Oliko kirjassa haastatellut henkilöt helppo löytää?

– Oli. Ja varmaan jotain yhtyeestä kertoo se, että yhtä vaille kaikki, joihin otin yhteyttä, antoivat haastattelun. Ja hän, joka kieltäytyi, teki sen syistä, jotka liittyivät henkilökohtaisiin periaatteisiin eivätkä Miljoonasateeseen.

Kipeistäkin asioista kirjassa puhutaan eikä dramatiikkaakaan puutu. Teoksessa kerrotaan esimerkiksi, miten Miljoonasateen esiaste Neurooppa ajautui kriisiin kolmiodraaman myötä. Basisti Kim Hannosen vaimolla ja kitaristi Matti Nurrolla oli suhde, ja Hannonen erosi yhtyeestä. Solidaarisuussyistä myös kosketinsoittaja Juha Willman lähti.

Tämä tapahtui syksyllä 1984 eli vain kahta vuotta ennen kuin Miljoonasade nousi suosioon. Neurooppa oli juuri äänittänyt albumillisen lauluja – mukana muun muassa Miljoonasade ja Lapsuuden sankarille. Studiossa soittaneen kokoonpanon hajottua koko suunnitteilla ollut levyprojekti jäätyi.

Kipukohdista käydään perusteellisesti läpi myös esimerkiksi yhtyeen hajoamisen aika ja come backin aikaiset ristiriidat tosi-tv-sarjaan osallistumisesta ja niiden seurauksesta eli kosketinsoittaja Olli Heikkisen eroamisesta.

Miljoonasade-kirjan tekeminen kesti liki kolme vuotta.

Miltä nyt tuntuu?

– Huojentuneelta. Ja jännittävältä, että miten kirja otetaan vastaan. Olo on aika alaston nyt, kun tämä on ohi.

Hienoja hetkiä?

– Oli älyttömän hienoa olla mukana keikkareissuilla, viettää aikaa yhtyeen kanssa. Ja ensimmäinen virkavapaapäivä oli upea, kun matkasin Tikkakoskelle haastattelemaan Markku Sipistä, joka oli ilma-aluksen päällikkö, kun Miljoonasade soitti kuumailmapallossa. Sinä päivänä tuntui, että on vapautta, eikä vielä ollut iskenyt tajuntaan, miten iso vuori edessä on kiivettävänä ja miten monta huiputushuippua on matkan varrella.

Kaduttiko koskaan, että tulit ryhtyneeksi?

– Joo. Mutta kertaakaan en ollut lopettaa kesken. Oli loppujen lopuksi hyvä, että tämä kesti niin pitkään. Ajatukset ehtivät hautua rauhassa, ja asiat saivat mittausuhteita.

Miten me voimme muistaa niin eri tavalla, ihmettelee Heikki Salo

– Eihän lopputulos voisi olla parempi. Mikko on jatkanut samalla linjalla, jolla hän aikanaan teki sen pitkän Miljoonasade-jutun. Hänhän on haastatellut kirjaan kaikki. En ymmärrä, missä välissä hän on ehtinyt sen kaiken, sanoo Miljoonasade-kirjasta Miljoonasateen Heikki Salo.

Salon mukaan Lundell vaikutti ajoittain uponneen niin syvälle yhtyeen historian maailmaan, että häntä alkoi jo hirvittää.

– Että pääseekö se sieltä enää pois. Kysymysten tarkkuus alkoi olla jo sitä luokkaa, että minua alkoi pelottaa: että ai jaa, se on jo noin pitkällä. Ennen joulua lähetin hänelle mailin, että Mikko, tule jo pois sieltä, täällä muualla on joulu.

Kerrotaanko kirjassa sellaista, mikä tuli sinulle yllätyksenä tai uutuutena?

– Yllätys oli se, miten eri tavalla me muistamme. Vaikka olimme todella läheisiä ja paljon tekemisissä keskenämme, niin saatamme hahmottaa jonkin keikan tai muun asian aivan eri tavoilla.

Vaikka kirja on Salon mielestä mainio, niin aina välillä käsikirjoitusta lukiessa puski kylmää hikeä.

– Mutta ainakin minä otin sellaisen asenteen, että käsien täristys ei riitä syyksi puhelinsoittoon, että voisiko tämän ottaa täältä pois. Jos oli kymmenen nukkumatonta yötä, niin sitten piti jo alkaa harkita. Mutta sellainen periaate on ollut, että sen tein minkä tein.