Tarantino etsii menetettyä Hollywoodia – Cannesin odotetuin elokuva on oodi viihdeteollisuudelle ja hiipuneille tähdille

Jonot ohjaaja Quentin Tarantinon uuteen elokuvaan Once Upon a Time in Hollywood olivat Cannesin elokuvajuhlien pisimmät. Tungos lehdistötilaisuuteen lähenteli hysteriaa. Salin täytyttyä ulos jäi kymmeniä toimittajia.

Lehdistösaliin saapui festivaalin ylivoimaisin tähtijoukko, pääosien näyttelijäkolmikko Brad Pitt, Leonardo DiCaprio ja Margot Robbie.

Once Upon a Time in Hollywood kertoo kuvitteellisen tarinan todellisessa historian hetkessä ja tulkiten todellisten henkilöiden tarinaa. Robbie esittää Sharon Tatea, elokuvaohjaaja Roman Polanskin vaimoa, joka tosielämässä murhattiin elokuussa 1969.

Samoihin aikoihin Hollywoodissa valta vaihtui nuorille tekijöille, joista yksi edelläkävijä oli puolalainen Polanski. Tarantino lähestyy murrosta sadunomaisesti.

– Oli vapaan rakkauden liike, oli toivoa. Elokuvateollisuus määriteltiin uudelleen. Sharonin ja muiden menetys koskettaa yhä, koska se oli ravisteleva kurkistus ihmisyyden pimeälle puolelle, Pitt pohti elokuvan kuvaamaa aikaa.

Polanskia lukuun ottamatta elokuvan tosipohjaisten tuttujen hahmojen esikuvat ovat kuolleet, esimerkiksi Damien Lewisin esittämä Steve McQueen ja Mike Mohin tyylittelemä Bruce Lee.

DiCaprion ja Pittin näyttelemät hahmot ovat keksittyjä. He ovat alkoholismiin vajonnut televisiotähti ja hänen sijaisnäyttelijäystävänsä. DiCaprion hahmossa tosin on vaikutteita Burt Reynoldsin urasta 1960-luvulla.

– Ymmärsin tätä hahmoa. Olen kasvanut tämän teollisuuden piirissä. Hän on putoamassa pelistä, DiCaprio kuvaili.

– Tiedän, miten onnekas itse olen. Hahmo sai minut tuntemaan kiitollisuutta.

Itsetietoinen rakkauslaulu

Itse Tarantinokin on superjulkkis, josta fanit sekoavat siinä missä näyttelijätähdistä. Hän on Martin Scorsesen ja Christopher Nolanin rinnalla niitä harvoja ohjaajia, jotka voivat tehdä spektaakkelielokuvan budjetilla – tässä tapauksessa yli 80 miljoonalla eurolla – omannäköisiään, draamallisiakin elokuvia.

Uusi elokuva on erikoinen, rakenteeltaan Hollywood-viihteeksi suorastaan omituinen. DiCaprion hahmon koettelemuksia kasataan tarkoituksellisen pitkäpiimäisesti, kunnes tarina lopussa lunastetaan yllätyskäänteillä. Kaksi tuntia ja neljäkymmentä minuuttia kestävä Once Upon a Time in Hollywood on ainakin rakkaudentunnustus elokuvalle.

– Maailmassa harvoilla ihmisillä on sellaista elokuvan, musiikin ja television tuntemusta kuin Quentinilla, DiCaprio kehui.

– Kuin menisit sisään tietokantaan. Tämä on hänen rakkauslaulunsa elokuvateollisuudelle ja sen ulkopuolisille.

Hellää Tarantinoa

Once Upon a Time in Hollywoodia on kuvailtu ohjaajansa hellimmäksi elokuvaksi. Sitä se onkin: vaikka mukana on äärimmäisen väkivallan hetkiä, elokuva on valoisa, suorastaan merkillisen toiveikas.

Paljon on Robbien harteilla. Hänellä on vastuu esittää tosielämässä raa’asti murhattua Tatea, joka oli viimeisillään raskaana.

– Hän on valonsäde. Se on roolini, Robbie kuvaili.

Kun elokuva saa ensi-iltansa Suomessa elokuun puolivälissä, on juuri tullut kuluneeksi 50 vuotta Taten kuolemasta. Elokuvan historia liittyy myös tähän Tarantinon Cannes-vierailuun. Hänen ohjaamansa ja käsikirjoittamansa Pulp Fiction voitti Kultaisen palmun tasan 25 vuotta sitten ja muutti Hollywoodia.

Tosielämän tragedian käsitteleminen fiktiossa herättää kysymyksiä tahdikkuudesta. Lehdistötilaisuudessa Tarantinolta kysyttiin, onko hän puhunut Polanskin kanssa siitä, että aikoo käyttää tapahtumia elokuvassaan.

– En, Tarantino vastasi.