Teattereissa on hauskaa luvassa: Loppuvuoden komediaputken aloittaa Muuramen brittifarssi

Loppuvuosi on teattereissa perinteisesti komedioiden sesonkia. Jyväskylän seudun ammatti- ja harrastajanäyttämöillä nähdään tänä syksynä neljä komedia-ensi-iltaa.

Perinteistä on sekin, että suurin osa komediatarjonnasta on brittiläistä. Syksyn neljästä uutuudesta kaksi on puhtaasti brittiläisiä ja yksi tietyin varauksin, neljäs on ranskalaisnäytelmä.

Muuramen Murmuu-teatterissa ei ole aikoihin tehty brittikomediaa, mutta nyt sellainen on ensi-illassa lauantaina. Kyseessä on englantilaisen Dave Freemanin kirjoittama Dummy Run. Freeman tunnetaan myös yhteistyöstään Suomessakin tv-koomikkona tunnetun Benny Hillin kanssa.

Muurameen Dummy Runin ohjaa Iina Hakanen. Hänen mukaansa luvassa on "farssahtava komedia" – väärinkäsityksiä, valheiden verkkoja ja merkillisiä yhteensattumia löytyy, mutta kokonaisuus ei ole puhtaan farssin tapaan pelkkää ultranopeaa ryntäilyä ja kaatuilua.

Hakanen korostaa hauskan tekemisessä näyttelijälähtöisyyttä: Muuramessakin koomisuutta on rakennettu ennen muuta perustuen mukana olevien näyttelijöiden olemisen ja esittämisen tapaan.

Dummy Runin tapahtumapaikka on terveyskylpylä. Sitä johtavat entinen vakuutusmyyjä, laiskanpulskea Roland Dickerby (Elias Seppinen) yhdessä vaimonsa Julian (Minna Juuti) ja anoppinsa Olivian (Sari Pätsi) kanssa. Rolandin elo on ennestäänkin jossain määrin kokonaishankalaa, mutta aivan uudelle tasolle arjen vaikeusaste kohoaa, kun kylpylään ilmestyy vaimon kuolleeksi luultu ex-aviomies, rikollinen Sidney (Sakarias Liukko) juonineen.

Iina Hakanen näki Dummy Runin Porvoossa Teatterikuume-ryhmän esityksenä kaksi vuotta sitten. Julian roolia esitti tuossa versiossa sisko Anu Hakanen.

Dummy Run teki Iina Hakaseen vaikutuksen muun muassa tarinan absurdeilla, mielipuolisilla elementeillään.

– Joitakin näytelmiä katsoessa tulee sellainen olo, että tämä on päästävä tekemään myös itse. Dummy Run oli sellainen, Hakanen sanoo.

Dummy Run on yhdellä tavalla erityinen tuotanto ohjaajalleen. Iina Hakanen on ollut jo vuosia Korpilahden teatterin kantavia voimia. Korpilahdelle hän on myös ohjannut paljon, ja yleensä yhdessä siskonsa Anun kanssa. Dummy Run on ensimmäinen näytelmä, jonka hän ohjaa yksin.

– Mielestäni on mennyt oikein hyvin. Olen kyllä nytkin toisinaan konsultoinut Anua, Hakanen sanoo.

Loput kolme syksyn komediaa saavat ensi-iltansa marraskuussa Laukaan Kanavateatterissa, Jyväskylän Huoneteatterissa ja Jyväskylän kaupunginteatterissa.

Kuusassa nähdään mustaa huumoria: ranskalaisnäytelmässä Palkkamurhaajan painajainen palkkamurhaaja ja itsemurhaa hautova mies kohtaavat hotellissa. Näytelmän on kirjoittanut Francis Veber ja ohjannut Annu Sankilampi. Ensi-ilta on 16. marraskuuta.

Kaupunginteatterissa suurella näyttämöllä nähdään Päivänsäteet. Lähtökohta vaikuttaa hieman epäkomedialliselta: Thames-joki tulvii, ja palvelutalon senioriasukkaat ovat vaarassa. Näytelmän on kirjoittanut tanskalainen, Yhdysvalloissa opiskellut ja pitkään Iso-Britanniassa asunut ja työskennellyt Sandi Toksvig. Ohjaus on Snoopi Sirenin, ja palvelutalon eläkeläisrouvia esittävät Hanna Liinoja, Taina Reponen, Anneli Karppinen – sekä Jouni Salo ja Jukka-Pekka Mikkonen.

Ohjaaja Sirenin mukaan Salon ja Mikkosen naisrooleilla ei tavoitella huumoriefektiä, ja pyrkimys on luoda uskottavat henkilöhahmot.

Ensi-ilta on 17. marraskuuta.

Huoneteatterissa pikkujoulukauden komedialla on pitkä perinne. Itsenäisyyspäivän seutuvilla tyypillisesti ensi-iltaan tulevalla näytelmällä on tavoiteltu suuria yleisömääriä, ja näytelmän tuotoilla on pystytty rahoittamaan "taiteellisempaa" ohjelmistoa.

Huoneteatterin komedioista menestynein on ollut Jarmo Inkisen ohjaama, 1990-luvun alussa esitetty Ray Cooney -farssi Juokse lempesi edestä. Sitä esitettiin peräti neljällä kaudella ja yli sata kertaa. "Pikkujoulukomediasta" ei tuon tuotannon tapauksessa ollut kyse, sillä ensi-ilta oli helmikuussa 1990.

Tänä syksynä Huoneteatteri tuo ensi-iltaan komedian Maanalainen armeija iskee jälleen. David Croftin ja Jeremy Lloydin näytelmä perustuu samannimiseen, Suomessakin aikanaan esitettyyn ja hyvin suosittuun tv-sarjaan. Tarinassa eletään saksalaismiehityksen alaisessa Ranskassa, jossa kahvilanpitäjä René Artois piilottelee isotissistä Madonnaa esittävää superarvokasta maalausta ja kahta brittilentäjää.

Ohjaus on Kirsi Sulosen, ja ensi-ilta on 30. marraskuuta.