Teatteri Eurooppa Neljä yrittää kesänäytelmässään muistella historiaansa – mukana pitkästä aikaa myös Kunto Ojansivu

Teatteri Eurooppa Neljä on keskisuomalaisen kesäteatterin legenda. Se aloitti toimintansa vuonna 1989, ja juhlii tänä vuonna kolmekymppisiään.

Juhlanäytelmää on harjoiteltu viime viikosta lähtien Kartano Kievarissa Äänekosken Hietamalla. Kappale on nimeltään Mies, joka tiesi liikaa – eli epätoivoinen yritys tuoda näyttämölle Eurooppa Neljän varhaisvuodet.

Nimensä mukaisesti kyse on tietämisestä, ja ehkä vielä enemmän muistamisesta. Mukana on runsaasti laulu- ja muitakin lainoja ryhmän alkuvuosien esityksistä. Esimerkiksi kesän 1990 Puupään uudet seikkailut eli Pekka ja Pätkä puhemiehinä -näytelmästä nähdään kohtaus.

Tekijäkaartiin on pestattu vuosia poissa olleita ydineurooppaneljäläisiä. Heistä tärkein on Kunto ”Kuntsi” Ojansivu, yksi kolmesta ryhmän perustajajäsenestä, joka nähdään Eurooppa Neljän kesäteatteriesityksessä ensi kertaa sitten vuoden 2010 ja Laajavuoressa esitetyn Olavi Virta -musikaalin.

Miltä tuntuu palata?

– Kyllähän tämä jännittää. Porukka on muuttunut, vaikka on mukana yhä niitäkin, joiden kanssa jo aikanaan työskentelin. Mukavalta tuntuu, mutta sitä olen miettinyt, että mitenköhän sitä jaksaa, Ojansivu pohtii.

Muistamis-teemaan sopivasti Ojansivun ensimmäinen repliikki kuuluu ”ei se noin mennyt”. Sen hän lausuu Kummituksen roolissa – tämäkin hahmo on lainaus teatterin omasta historiasta: Vuonna 1999 Eurooppa Neljän kesäteatteria nähtiin ensi kertaa Hietamalla. Näytelmä oli tuolloin Matti Kuikkaniemen kirjoittama ja ohjaama Vanhan Kievarin kummitus, nimiosassa Ojansivu.

Kuikkaniemi on kirjoittanut ja ohjaa myös Mies, joka tiesi liikaa -näytelmän. Perspektiiviä ja perstuntumaa asiaan löytyy: jo Eurooppa Neljän ensimmäinen kesänäytelmä, kesän 1989 Kulkurin valssi, oli Kuikkaniemen ohjaus. Viimeksi hän ohjasi Eurooppa Neljälle kymmenen vuotta sitten, kun juurikin Hietamalla nähtiin Mika Waltarin Omena putoaa.

Omena putoaa -esityksessä näytteli myös toinen Ojansivu, Kunton poika Jyri. Jyri Ojansivun elämässä Eurooppa Neljällä on ollut, aika luonnollisesti, huomattava rooli: hän on viettänyt lapsuutensa kesät pitkälti esityspaikkojen liepeillä, ja aika useassa kappaleessa hän on esiintynytkin. Ensimmäinen ”roolinsa” Jyri Ojansivu teki jo kaksivuotiaana kesän 1989 Kulkurin valssissa. Viimeksi hänet nähtiin Eurooppa Neljän kesätuotannossa vuonna 2011, kun Juice-musikaalia esitettiin Laajavuoressa.

Ja nyt myös Jyri Ojansivu palaa Eurooppa Neljän näyttämölle: rooleja on liki parikymmentä, ja yksi niistä on – Kunto Ojansivu!

– Tämä on kyllä vähän tylsä vastaus: onhan siinä jotain spessua, mutta ei se niin erilaista ole kuin jonkin muunkaan roolin tekeminen. Asia olisi varmasti erilainen, jos näytelmä kertoisi vaikkapa pääasiassa Kuntosta, Jyri Ojansivu sanoo.

Ojansivujen lisäksi Mies, joka tiesi liikaa -näytelmässä esiintyy vielä kaksi muuta takavuosien Eurooppa Neljä -veteraania: Satu Säävälä ja Erkki Teittinen. Teatterin nykynäyttelijöistä mukana ovat Paavo Honkimäki, Neija Välilä ja Maiju Jokinen.

Mitä muuta Keski-Suomen kesäteattereissa esitetään? Katso täältä.