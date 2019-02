Teatteri: Jyväskylän ylioppilasteatterin Broken Heart Story – herkkua, jonka sulattelemisessa vierähtää toinenkin tovi

Jyväskylän ylioppilasteatteri

Broken Heart Story

Ensi-ilta Ilokivessä 17.2.2019

Kun sielu häippäisee karkuteille, on alaston olo. Sen yrittää saada takaisin millä hinnalla hyvänsä – näin ainakin väittää Jyväskylän Ylioppilasteatterin kevään avausnäytelmä Broken Heart Story.

Saara Turusen näytelmäteksti kantaesitettiin Q-teatterissa vuonna 2011. Sittemmin särkynyttä sydäntä on etsitty meillä ja muualla maailmassa Brooklynistä Barcelonaan.

Miksipä ei: rakkauden hinta on askarruttanut ihmisiä elämän erilaisilla näyttämöillä vuosituhannesta toiseen. Yleispätevää vastausta ei tunnu löytyvän.

Vastakkainasettelu tapaa polarisoida: Jos valitsen rakkauden, menetänkö oikeuden päättää elämästäni? Jos valitsen elintärkeän tavan ilmaista itseäni – vaikkapa taiteen tekemisen –, kadotanko mahdollisuuden onneen?

Miten käy sieluparan, valitsenpa kumman vaihtoehdon tahansa?

Turusen käsikirjoitus on kekseliäästi kietoutuvaa tajunnanvirtaa, jonka eri aikatasot ja arvoitukset valuvat katsojan tajuntaan pieninä sirpaleina. Teksti luotaa maskuliinisen ja feminiinisen stereotyyppisiäkin rajoja, ja saa pääni sisällä tiukan väittelyn aikaiseksi. Se lienee yksi hyvän tekstin – tai hyvän taiteen – tunnusmerkeistä.

Ylioppilasteatterin näytelmä on hauras ja samalla vahva. Kun reaalimaailman eri tasot ja rinnakkaistodellisuudet leikittelevät piilosilla keskenään, kietoudumme katsomossa salamyhkäisyyden vaippaan. Musiikki tukee vahvasti näyttämön tapahtumia ja videoprojisoinnit tehostavat tekstin omaperäistä kuvastoa.

Näytelmästä löytyy aineksia antiikin draamasta ja shakespearelaisista kuningasnäytelmistä: on kuoro, on kertoja, ja elämässään onnettomina harhailevat henkilöt. Kiristys ja salaiset sopimukset ovat sallittuja. Kun poloinen sielu (Hanna Uimonen) harhailee maailmalla ja pakoilee kirjailijaa (Petriina Otronen), löytää äiti (Hannele Kemppainen) tyydytyksensä imurin surinasta. Onneksi isällä (Patrik Behm) on aikaa puhelun verran.

Ohjaaja Riku Suoniolle Broken Heart Story on uusi sulka hattuun. Suonio ei kosiskele katsojaa eikä pyri helppoihin ratkaisuihin, ja koko ensemble tekee tasokasta työtä.

Teatterinystävälle Ilokiven uumenissa on tarjolla herkkua, jonka sulattelemisessa vierähtää toinenkin tovi.

Käsikirjoitus: Saara Turunen. Ohjaus: Riku Suonio. Valosuunnittelu: Jenna Rauvala, Anssi Pöyhönen. Äänisuunnittelu & musiikki: Rosa Heikkinen, Juuso Aumala. Projisoinnit: Jussa Palve. Koreografia: Johanna Tapio. Tarpeisto & lavastus: Wilma Mäkinen ym. Puvustus: Tuija Kytölä ym. Rooleissa: Heidi Laasanen, Petriina Otronen, Hanna Uimonen, Jasmin Kurkela, Lale Cevirel, Patrik Behm, Hannele Kemppainen, Touko Rauhala, Johanna Tapio, Reetta Multanen, Milja Mehtonen, Noora Nieminen, Arja Sulkunen.