Teatteria kuulijalle – Aleksi Barrière ohjaa Viitasaaren Musiikin Aikaan näyttämöversiot kahdesta äitinsä Kaija Saariahon teoksesta

Pariisilaisen musiikkiteatteri La Chambre aux échos’n (suom. ”Kaikukammio”) tämänvuotinen ensikosketus Suomeen paisui kolmeksi vierailuksi. Kansallisoopperassa helmikuussa nähdyn Violencesin jälkeen ryhmä toteutti maaliskuussa Tampereella kamariversion Kaija Saariahon La Passion de Simonesta sekä sooloesityksen Give Me a Few Words. Nyt La Chambre aux échos tuo Viitasaaren Musiikin aikaan näyttämöversiot kahdesta Saariahon teoksesta: vuonna 1994 valmistuneesta viulukonsertosta Graal Théâtre sekä viimeksi 38 vuotta sitten esitetystä Study for Lifesta.

Kaikkien näiden töiden ohjaajan, ryhmän toisen perustajan Aleksi Barrièren syy valikoida dramatisoitavaksi Saariahon musiikkia ei ole sattumaa, vaan yhteistyö on ollut luontevaa: Barrière on Saariahon poika. Muusikkouden sijaan hän päätyi teini-iässä kuitenkin muiden ilmaisukanavien pariin.

– Siihen saattaa vaikuttaa se, että molemmat vanhemmat ovat säveltäjiä. En kokenut itseäni taitavaksi muusikoksi. Olen aina ollut verbaalinen ja visuaalinen, ja teatterissa kiinnosti kaikkien taidealojen ja monenlaisten ihmisten yhdistäminen. Pohjimmiltaanhan teatteri onkin ihmisten välisten tilanteiden ja niiden sisältämän vaikeuden esittelyä.

Juuri ihmisten kohtaamiseen perustuu myös La chambre aux échos’n eetos. Barrière on alusta asti jakanut vuonna 2010 perustetun ryhmän johtajuuden kapellimestari Clément Mao-Takacsin kanssa, ja uusia tuotantoja tehdessään he kutsuvat myös muita tekijöitä osaksi suunnittelua.

– Huomasimme, että eri alojen ihmiset puhuvat samoista asioista aivan eri näkökulmasta. Se keskustelu sekä kasvattaa että tekee prosessista paljon orgaanisemman kuin ylhäältä päin sanelu, Barrière kuvailee.

Hän kertoo Viitasaarelle saapuvien näyttelijä Thomas Kellnerin ja valosuunnittelija Étienne Exbrayat’n olleen tällä tavoin mukana osana suunnittelua.

Musiikkiteatterin teossa Barrièrea kiehtoo ennen kaikkea monipuolisuus.

– La Passion de Simone on lähellä oopperan perinteitä, kun taas Violencesissa näyttelijä on pääroolissa. Graal Théâtre on taas oma muotonsa, sillä siinä on valmiiseen teokseen lisätty teksti, avaa Barrière, joka näkee konserton intiiminä seikkailuna.

– Se oli Kaijan ensimmäinen konsertto ja ensimmäinen teos, jossa hän asettaa lavalle jonkinlaisen hahmon solistin muodossa. Yleisesti ottaen konsertot kertovat tarinaa solistin pärjäämisestä suhteessa orkesteriin, mutta tässä konsertossa on mukana myös vastakkainasettelu ideaalin eli ”Graalin” sekä materiaalisten rajoitteiden eli ”teatterin” välillä.

Alkuperäinen ajatus dramatisoinnista oli viulisti Peter Herresthalin.

– Kokeilimme kaikenlaisia versioita, joista ensimmäinen oli videoilla ja valoilla tehty visualisointi. Teokseen alkujaan kuulumattoman äänen – tekstin ja näyttelijän – lisääminen oli radikaali ele, uusi vuorovaikutuksen taso, Barrière kertoo.

Hänen mukaansa musiikkiin lisätyt elementit parhaimmillaan parantavat musiikillisia tapahtumia.

– Nykymusiikkiin tottumattomat ihmiset kertovat usein kaiken kuulostavan aika samanlaiselta, joten liike, kuvat ja sanat voivat auttaa kokemaan teosta paremmin. Kaijan teoksilleen antamat nimetkin ovat siinä mielessä tarkkaan harkittuja visuaalisia eleitä. Konsertossakin on läsnä Graalin myytin symbolinen taso: arkkityyppinen tarina, jossa sankari lähtee kotoa ja löytää itsensä seikkailujen kautta. Viulisti yrittää tavoittaa sen ideaalin, joka ei ole ainoastaan äänen tuottamista, vaan myös kuuntelemista, joka on tärkeä teema itse Graal-tarinassakin.

Viitasaarella saa ensi-iltansa myös näyttämöversio Saariahon vuonna 1980 säveltämästä Study for Lifesta. Siihen on alusta asti kuulunut myös ennalta määritelty valaistus sekä katkelma T. S. Eliotin runosta The Hollow Men. Kantaesityksen jälkeen runoilijan perikunta kuitenkin kielsi tekstin käyttämisen, eikä muuttanut mieltään kuin yli 30 vuotta myöhemmin. – Halusin sijoittaa Kaijan teoksen takaisin Eliotin koko runon kontekstiin niin, että musiikki onkin osa runoa eikä toisin päin. Ensimmäisen maailmansodan jälkeistä ”onttoutta” kuvaava runo tuntuu taas ajankohtaiselta, kun olemme kenties oikeasti lähempänä maailmanlopun mahdollisuutta kuin koskaan.

Tulevina vuosina Barrière haluaa keskittyä ohjaamaan teoksia, joiden kirjoittamiseen hän osallistuu aktiivisesti, mutta myös työskennellä säveltäjien kanssa alusta saakka.

– Sillä tavoin pääsee työskentelemään yhden asian parissa todella pitkään. Siinä askeettisuudessa on jotain todella kiinnostavaa, sanoo Barrière.

Taiteidenvälistä dialogia hän pitää myös Suomen kulttuurikentän rikkautena.

– Ohjasin viime vuonna teoksen pienelle Hiljaisuus-festivaalille Kittilään. Se osoittaa, kuinka monitaiteellisuus on luonnollista, eikä mikään ison rahan luksus.