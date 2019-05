Teatteriarvio: Elämän pippuria ja iloa Kynkkälässä – Lavastuksella tärkeä osa hyväntuulisessa näytelmässä

Kynkkälän näytelmäpiiri

Topin kaupalla

Ensi-ilta Uuraisilla 2.5. 2019

Keski-Suomen museon yksi kiehtovimpia tiloja on entisajan kyläkaupan miljöö paketteineen, purtiloineen, kankaineen… Nyt Kyynämöisten kylätaloon Kynkkälään Uuraisilla on paitsi rakennettu kyläkauppa kiehtovine yksityiskohtineen myös puhallettu aito kyläkaupan elämä henkiin. Anita Pihlaisen kirjoittama ja ohjaama esitys on tuulahdus mennyttä ja nykyisyyttä.

Topin kaupalla -komediassa kylän väki ja muutama muukin poikkeaa ainoaan kyläkauppaansa asioilleen ja ostoksilleen. Asioista tietoisimpia – tai niin ainakin uskovat – ovat kylään ”googlettaret”, hyväntuuliset mummelit, joiden tietopankki kerää ja luovuttaa tietojaan energisesti ja lupaa pyytämättä. Kirsi Kokkila ja Irja Seppänen ovat huippuvedossa kuin heidän taidoilleen räätälöidyissä rooleissaan.

Kauppiaspariskunnan (Reijo Länkinen, Päivi Pietiläinen) elämä heijastelee monen kyläkaupan omistajien tuntoja. On huolta tulevasta, on harmitusta ilmaisämpäreiden perään pakenevista asiakkaista, mutta on ennen kaikkea tehtävää olla antennina ja ukkosenjohdattimena kyläläisten luottoihmisinä. Pietiläinen tavoittaa roolinsa ydinolemuksen ansiokkaasti.

Googlettarien lisäksi kaupassa asioi kylän keskusihmisiä, jotka tuovat muassaan enemmän ja vähemmän oman ammattinsa ja elämäntilanteensa todentuntuisia asioita yhteisön harkintaan ja pohdittaviksi. Pihlaisen näytelmän rakenne on löyhästi juonellinen draama, enemmänkin kollaasi ihmiskohtaloita. Eikä tämä ole lainkaan heikkous, päinvastoin.

Pidin tavattomasti komedian lavastuksesta, sen leppoisasta rytmistä, onnistuneesta hyväntuulisuudesta. Esittäjien yhteen hiileen puhaltama ilmaisu kantaa läpi koko esityksen ja luo ehjän kokonaisuuden, jota on ilo seurata.

Toki mukana on ripaus juonellisia jännitteitä ja mysteeri, jonka selvittäminen on kaikkien kyläläisten tavoitteena.

Ensi-illassa kuiskaajalla oli vielä kova työputki, josta hän selvisi mainiosti, mutta erityisen ihailtavaa oli taito, jolla esittäjät ottavat kiinni kuiskauksesta: katkaisematta rytmiä lainkaan, päinvastoin sitomalla unohtunut repliikki taidokkaasti improvisoituun johtolauseeseen. Kaikki unohtamisesta syntyvät katastrofin ainekset vältettiin upeasti.

Pihlaisen teksti on nokkela. Siinä on elämän pippuria, joskin suuri annos myös hupaisia letkauksia ja viittauksia oikeisiin uutisaiheisiin vuosien varrelta. Eri henkilöiden luonnekuva selkiytyy riittävästi, samoin suhtautuminen muihin. Tunnistettavuutta löytyy niin poliisista, pastorista, lääkäristä, iloliemen nautiskelijasta kuin kaupungista poikkeamaan tulleistakin.

Ensimmäinen käyntini Kynkkälän näytelmäpiirin esitystä seuraamassa oli miellyttävä ja jätti kiinnostuksen tulla toistekin. Suosittelen esitystä lämpimästi nostalgian ystäville, yhteisöllisen kulttuurin kannattajille, hyväntuulisen teatterin toivojille. Esityksiä riittää peräti heinäkuun lopulle asti.

Käsikirjoitus ja ohjaus: Anita Pihlainen. Rooleissa: Reijo Länkinen, Päivi Pietiläinen, Kirsti Kokkila, Irja Seppänen, Ari Kaipainen, Marko Kyppö, Markku Saukko, Jukka Pihlainen, Ismo Kuorttinen, Terttu Stenman, Anita Pihlainen. Kuiskaaja: Ritva Mäkelä.