Teatteriarvio: Het-teatterin koominen kantaesitys pureksii arjen kipupisteitä

Het-teatteri

Parasta ennen

Kantaesitys Heikki Luoma -areenalla Kyyjärvellä 13.7.2019

Kesäteatterissakin on mahdollista päästä kokemaan kantaesityksiä. Yksi tällainen on tarjolla Kyyjärvellä Het-teatterissa. Ryhmä esittää Markku Hyvösen kirjoittaman komedian Parasta ennen. Nimi viittaa ihmisiin, joissa tenho säilyy niin että romansseja saadaan ilta-auringossakin kukkimaan.

Nimi ei sen sijaan sovi kuvaamaan lainkaan sen työpaikan olosuhteita, joista tarinan toinen teema lähtee liikkeelle. Yrityksessä on eripuraa, epäpätevää johtamista, johdon kieroilua ja kaiken harmin päällä vielä ihmissuhdesotkujakin. Työpaikalla näytelmä on matka Parasta jälkeen -aikakauteen.

Komedialliseksi esitystä tekevät repliikit, joissa tosin on puuduttavuuteen asti sutkausmaisia vertauksia ja saman vitsin alleviivausta. Kun roolihenkilöiden ilmaisu on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta lähes koko esityksen ajan samanlaista, kepeys on kadota esityksestä tyystin.

Lähes kaikki naiset ovat pahalla päällä. Nalkutusta, huutamista ja äksyilyä riittää näytelmän loppumetreille saakka. Miehet ovat naisten paapomiselle ja pään aukomiselle alistuneita nahjuksia. Henkilöiden yllätyksettömyys ja vuorovaikutuksen tasapaksuisuus ovat näytelmän ilmaisullinen rasite.

Kun tekstiin on upotettu kaikkea mahdollista fennomaanisesta hehkutuksesta aina riipaiseviin henkilökohtaisiin tragedioihin asti, ei hämmästytä, kun kliimaksissa lavalle visioidaan vielä näky tuonpuoleisesta todellisuudestakin. Kohtaus erottuu edukseen herkkyydellään.

Veli-Pekka Halmilan ohjaus on esityksen koossa pitävää. Erittäin taitava ja rohkeasti esiintyvä tiimi kannattelee esityksen mallikkaasti sillä tavoin mihin on pyrittykin. Myös nuorimmat esiintyjät ovat hienosti läsnä roolissaan lavalla. Konkareiden kokemus paistaa auringon kanssa kilpaa lavalla.

Het-teatterin näytelmä ei ole höttöistä hurlumheitä, vaan antaa mahdollisuuden ajatella elämän arvoja perinteisiä kesäteatterinäytelmiä tuntuvasti syvällisemmin. Siitä on aidosti kiittäminen.

Käsikirjoitus: Markku Hyvönen. Ohjaus: Veli-Pekka Halmila. Rooleissa: Hannu Muhonen, Helmi Kytölä, Jouni Leppäaho, Kristiina Autio, Onni Kantonen, Seppo Koivisto, Suvi Kantonen, Teemu Lehto, Terhi Juoperi, Kirsi Asplund.