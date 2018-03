Teatteriarvio: Hoitokodin kipeänhauska arki

Keuruun Talkooteatteri

Kuin ensimmäistä päivää

Ensi-ilta Keuruun Kimarassa 7.3.2018

Anna Krogeruksen kirjoittamassa näytelmässä kertoo Lepolan hoitokodin arjesta, pääasiallisena kokijanaan perushoitaja Ritva (Auli Rannikko). Hänellä on kasaantuvaa työtaakkaa muiden hoitajien siirtäessä vastuutehtäviä hänelle ja ylimpien tahojen tehdessä todellisuudesta vieraantuneita päätöksiä. Hoitokodin vanhukset eivät tiedosta/välitä ongelmista, vaan pitävät elämästä kiinni minkä kerkeävät.

Ritvan työtaakka on juonilanka, joka useimmin tuli esiin, mutta teksti on täynnä sivukertomuksia mm. vanhusten menneisyydestä, sudanilaisen pakolaisen Adamin (Jukka Piispanen) sopeutumisyrityksistä, ja tuntui, ettei näytelmä osannut päättää, mihin aiheeseen se keskittyisi. Onneksi dialogi on kirjoitettu luontevaksi ja sen yhteiskuntahuumori on purevaa. Käsiohjelma antaa esityksen maailmasta suloisenkatkeran vaikutelman, jota vasten lopun viimeiset käänteet tuntuivat tarpeettoman julmilta.

Rannikko on täydellinen valinta roolinsa. Ritva on sympaattinen, kärkäs ja elävä ihminen, jonka lopun monologi oli riipaiseva. Muu hoitohenkilökunnan replikointi tuntui välillä liian ulkoa opetellulta, mutta muuten tulkinnat Ritvan kiireellisistä, tunteettomista ja epäpätevistä kollegoista olivat tarpeeksi hyviä. Vanhukset olivat myös luonnollisia, etenkin Anja Phil upposi rooliinsa ikuisena aurinkolapsena Taimina.

Keuruun Talkooteatterin 40-vuotisjuhlateos on välillä hidastempoinen – luultavasti tietoinen tyylivalinta ottaen huomioon tarinan tapahtumapaikan – mutta pohjimmiltaan Kuin ensimmäistä päivää on kipeänhauska ja tunteella esitetty teos.

Ohjaus: Eine Joutsijoki. Rooleissa: Auli Rannikko, Eija Kirjavainen, Merja Astikainen, Jukka Piispanen, Helka Sipilä, Liinu Salo, Kaisa Kujala, Anja Pihl, Pekka Mäkinen, Salli Kajosmäki, Hannu Pekkarinen, Henna Soini, Markku Lehto, Noora Tapanainen, Jani Leppänen, Mandi Perämäki. Lavastus: Pekka Mäkinen ja Auli Rannikko. Puvustus: Niina Ikäheimonen. Tekniikka: Hilda Syrjä.