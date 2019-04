Teatteriarvio: Hullunkurinen perhe hauskuuttaa Tenholla

Teatteri Tenho

Kyllä isä osaa

Ensi-ilta Jämsässä 7.4. 2019

Moni muistaa Tom Lindholmin ja Tuija Ernamon tähdittämän 1990-luvun suosikkisarjan Kyllä isä osaa, jossa seurattiin nelihenkisen perheen koomista menoa. Tällä kertaa televisiosta tuttu meno jatkuu jämsäläisen Teatteri Tenhon lavalla, Pekka Lepikön käsikirjoittamassa Kyllä isä osaa -komediassa.

Nyt lapset ovat jo aikuisia, ja pohdinnassa on, kuka oikeastaan asuu missäkin. Ja kuka on luvannut mitä, ja kenelle.

Reko Himasen ohjauksessa tenholaiset ovat päässeet ilahduttavan hyvin alkuperäisten hahmojen nahkoihin. Suoranaiseen kopiointiin ei olla lähdetty, mutta vaikutteita on selvästi imetty. Siinä onnistutaan niin hyvin, että katsomossa mieleen palautuu yllättävän elävästi tv-sarjan hahmot eleitä ja äänenkäyttöä myöten.

Kaikesta näkee, että töitä on paiskittu kunnolla, ja porukka on hitsautunut hyvin yhteen. Valovoimaisimpana lavalla loistaa äidin roolissa Päivi Himanen, joka pienilläkin ilmeillä onnistuu kertomaan paljon. Luontevaa ja varmaa esiintymistä on ilo seurata. Rinnalla Veikko Äikiä suoriutuu isän roolista erinomaisesti, olemalla juuri oikealla tavalla höpsähtänyt.

Nuorempi sukupolvi, Aino Hovinen, Reko Himanen ja Miika Väisänen, tuovat tervetullutta energiaa mukanaan ja tekevät mainiot roolityöt. Kokonaisuus on uskottava.

Esityksessä hyödynnetään videokuvaa, mikä onkin ihan kelpo ratkaisu. Vaikka se katkaisee rytmin, se tuo piristävää vaihtelua kokonaisuuteen. Ja onhan se hauska oivallus katsoa televisiota tv-sarjaan pohjautuvassa näytelmässä. Valojen ja musiikin käyttö toimii myös hyvin.

Tarinallista antia ei näytelmässä juurikaan ole, juonen jäädessä köykäiseksi. Pääpaino onkin perheen keskinäisessä huumorissa ja lennokkaassa sanailussa, joka osuu usein parisuhteen rooleihin ja perheen käytäntöihin. Toisille vinoilu kuuluu tietenkin asiaan.

Perhe räjähtelee usein raikuvaan nauruun, mutta itse asiassa näennäisen vakavat hetket sekä tunnelman nopeat vaihdokset tarjoavat toimivampaa huumoria. Kaiken kaikkiaan oikein sympaattinen ja viihdyttävä esitys.