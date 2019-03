Teatteriarvio: Juice ja Topi -musiikkinäytelmä on äijäkomediaa ronskeilla mausteilla

Kimingin nuorisoseura

Juice ja Topi -musiikkinäytelmä

Esitys Karstulassa 29.3.2019

Juice ja Topi talolla ja taivaassa. Olli Möttösen kirjoittaman näytelmän nimi avaa esitystä hyvin: tarinassa kerrotaan todellisista henkilöistä (Juice Leskinen ja Topi Sorsakoski), myös siitä kun he esiintyivät Kimingin ns-talolla Uittokalliolla ja ovat nyt taivaan Sky Barissa kupposilla.

Näytelmän rakenne on oivaltava, paikallisesti virittynyt ja kummankin muusikon biiseillä elävöitetty. Olli Oikarin bändi soittaa esikuvien tyyliä mallikkaasti jäljitellen. Sävellajin madaltaminen tosin auttaisi laulajia vähemmän kireään ja enemmän sävytettyyn tulkintaan.

Musiikki näytelmässä ilman koreografian lisäsanomaa tai roolihenkilön tunnetilasta ponnahtavaa motiivia jää helposti päälle liimatuksi elementiksi. Kimingissä pyritään sitomaan biisit tarinaan mutta konserttivaikutelmalta ei silti vältytä musisoinnin aikana.

Mitä tulee itse näytelmän sisältöön, pakko on sanoa, että paljon on nieltävää. Tykätä saa, jos haluaa. Tekstin vahva kolmijalka (viina, laulu, naiset) on runko. Siispä ryypätään kaiken aikaa. Pano on pontimena äijien ja fanien päässä. Lauluissakin pyöritetään pitkälti örveltävän äijämentaliteetin kuvia.

Käsikirjoituksen näkemys näiden kahden taiteilijan urasta lienee toki pitkälti todellinen, joskin yksipuolinen. Liikutaan elämän kurjuuden puolella. Elämänkerralliset tiedot lukuisine viittauksineen Suomi-viihteen keskeisiin nimiin ainakin vaikuttavat todellisilta.

Kovin oli rankkaa näiden kahden loistavan taiteilijan työura ja sen seuraukset. Silti esitystavaksi on valittu komedia, missä esiintyjät ovat toki taidokkaita, osin jopa loistokkaita. Mutta miksi nauraa rekottaa, kun miehet kertovat, että maksa posahti, sisuskalut happani, sydän särkyi!?

Myös muita ristiriitaisia tunteita herättäviä ratkaisuja esityksessä on. Möttösen teksti on läpikotaisin riimitetty. Miksi? Ratkaisu on vieraannuttava, joskin omaperäinen. Jyrki Kemppaisen ohjaus vie esityksen aristelematta ronskiksi komediaksi, mutta miksi esiintyjien äänenkäyttö sisätilassa on volyymiltään miltei huutoa?

Taivas-ulottuvuus, etenkin toisella puoliajalla, jumalineen ja enkeleineen ei ole uskonnollinen todellisuus vaan oman sielun soppi, jossa on viimein aikaa tarkastella elettyä elämää, pohtia arvojaan, punnita tekemiään valintoja. Vaikka korjata ei mennyttä voi, tila on katumisen ja anteeksiannon maailma. Sinänsä varsin lohdullinen.

Käsikirjoitus: Olli Möttönen. Ohjaus: Jyrki Kemppainen. Kapellimestari: Olli Oikari. Rooleissa: Pete Piispanen, Anttu Paajanen, Keijo Salo, Helge Nylander, Pirjo Viitasalo, Iiris Lavu, Pekka Siiskonen, Olli Möttönen.