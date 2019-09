Teatteriarvio: Jyväskylän kaupunginteatterin Phantom – Pariisin oopperan kummitus on mahtipontinen ja ammattitaitoinen satsaus

Jyväskylän kaupunginteatteri

Phantom – Pariisin oopperan kummitus

Ensi-ilta suurella näyttämöllä 7.9.2019

37-vuotias Jyväskylän kaupunginteatterin rakennus on kulkenut elinkaarensa loppuun. Teatterin johto toivoo kaupungilta päätöksiä, jotka käynnistävät lavaremontin ja peruskorjauksen.

Korjauksen tarve konkretisoitui lopullisesti viime talvena, kun yksi suuren näyttämön nostolavoista petti ja romahdutti 10 000 kilon painollaan alla olleen betonialustan. Keväällä teatteri joutui perumaan yhteensä 24 esitystä.

Vastoinkäymisistään sisuuntunut kaupunginteatteri on pitänyt tavoitteensa parhaansa mukaan ja tarttunut ennennäkemättömän kunnianhimoiseen hankkeeseen. Tämän kauden massiivinen päätuotanto Phantom – Pariisin oopperan kummitus on maailman kuuluisimpia musikaaleja.

Suomen leveyksillä Phantomin tarjoama visuaalisuus ja korvakarkki ovat suuruudessaan sikäli harvinaista herkkua, että tätä Maury Yestonin säveltämää versiota on suurista laitosteattereista esittänyt vain Helsingin kaupunginteatteri 1990-luvun puolivälin alla. Andrew Lloyd Webberin säveltämä versio on sen sijaan tullut 2010-luvulla suurelle yleisölle tutuksi Kansallisoopperan esittämänä.

Kuten tunnettua, Phantomin vahvuudet ovat kaikkialla muualla kuin sen kankean suuripiirteisessä käsikirjoituksessa. Pariisin oopperaan lähes suoraan kadulta pestattu lahjakas laulaja Christine ( Johanna Isokoski, Saara Jokiaho) saa laulutunteja mystiseltä, hirviömäiset kasvonsa peittävältä oopperan kummitukselta Erikiltä ( Riku Pelo), ja kohta heidän väliset romanttiset jännitteet ovat kuin päivän ja yön välistä sovittelua.

Kuitenkin Maiju Sallaksen ohjauksessa tarina on kerrottu audiovisuaalisen ilotulituksen saattelemana sen verran väkevästi ja eskapistisesti, että taju ajasta ja paikasta tuntui hämärtyvän heti esityksen alkaessa.

Kaikki on suurella ammattitaidolla toteutettua, ja erityisen ilahduttavana elementtinä kokonaisuudessa on mainittava näyttävä lavastus. Onhan tiedossa, että nostolavan petettyä lavasteet on jouduttu sovittamaan tasalattialle.

Sävellykset ovat puolestaan sikäli harvinaisia korvamatoja, että ne toivottaa mielellään päähänsä tervetulleiksi. Jari Puhakan johtaman orkesterin ilmava sointi on ratkaiseva tekijä mahtipontisen kokonaisuuden rakentumisessa.

Ensi-illassa Christinen roolissa nähtiin vierailija Johanna Isokoski. Hänen ja Erikin hahmon lisäksi laulutaidoilla ja karismaattisuudella pääsi loistamaan erityisesti uuden teatterinjohtajan ( Henri Halkola) vaimo Carlotta ( Tytti Vänskä).

Carlotta kuvataan ylimielisenä, itsekeskeisenä ja omaa käsitystään huomattavasti huonompana laulajana. Hahmon heikkoudet synnyttävät taidokasta parodiaa oopperasta, ja samalla kiteytyy se, kuinka esiintyjän on osattava hyvin parodioinnin kohde, tässä tapauksessa siis laulu.

Käsikirjoitus: Arthur Kopit. Ohjaus: Maiju Sallas. Sävellys ja laulujen sanat: Maury Yeston. Suomennos: Marika Hakola. Musiikin sovittaja ja kapellimestari: Jari Puhakka. Lavastus: Annukka Pykäläinen. Puvustus: Tuovi Räisänen. Valot: Japo Granlund. Äänet: Mika Filpus. Kampausten ja maskien suunnittelija: Suvi Taipale & Anniina Saari. Rooleissa: Riku Pelo, Johanna Isokoski, Saara Jokiaho, Pekka Hiltunen, Jouni Salo, Tytti Vänskä, Henri Halkola, Hannu Lintukoski, Markus Virtanen, Hanna Liinoja, Anneli Karppinen, Ringa Aflatuni, Asko Vaarala, Pietari Pentikäinen & oopperakuoro.