Teatteriarvio: Karstulan Suklaasydän tarjoilee ilmeikkäitä näyttelijöitä keskellä konserttia

Wanhat Wehkeet -teatteri

Suklaasydän

Ensi-ilta Karstulassa 30.6.2019

Suklaasydän on taattua kesäteatteria. Näytelmä on selvästi kirjoitettu ennen kaikkea nostalgian vuoksi, onhan Suomen kauniin kesän syleilyssä hienoa muistella menneitä.

Jo näytelmän nimi vihjaa, että keskiössä ovat vanhat, ennen kaikkea 1960-luvun kotimaiset iskelmät.

Juoni on hutera ja toissijainen eli rakennettu lähinnä punomaan esityksen ikivihreät näennäisen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Toisaalta tarinan keskiöstä on poimittavissa näytelmän tärkein viesti. Se muistuttaa, että valitettavan usein Suomessa ja maailmalla tuhotaan arvokasta arkkitehtuuria.

Kritiikin kärki kohdistuu puutalojen purkamisen surulliseen perinteeseen. Tapahtumat alkavat, kun Tapani Vehviläisen (Jukka Paananen) tanssiravintola Herttuaa uhkaa velkojen takia purkutuomio.

Tapahtumien miljöö on puutaloalue, ja yhdessä ravintolan tarjoilijoiden Leenan (Minna Rekonen), Helenan (Tarja Kultavuori) ja Ullan (Teija Joensuu) kanssa Tapanin on keksittävä, kuinka käännyttää ulosottovirkailijat Jouko Raiskio (Jarkko Järvenpää) ja Martta Isaksson (Tuula Leppänen) puolelleen.

Esitys on silti ennen kaikkea musikaalikonsertti, jossa esitettävät sovitukset vanhoista iskelmistä edustavat lähinnä jo monesti kuultua tyylittelyä. Sinänsä neljän hengen orkesterin yhteissoitto on vahvaa. Ja esimerkiksi juuri Suklaasydämen kaltainen käännöskappale oli jo vuonna 1956 Brita Koivusen esittämänä sovituksena niin uniikki suomalainen jazziskelmä, että se on jäänyt kappaleen hienoimmaksi versioksi Suomessa.

Esityksen ehdoton vahvuus on jokaisen näyttelijän ilmeikäs ja heittäytyvä roolityöskentely. Riemastuttavimmat hahmot ovat ulosottovirkailijat, joiden viileän virallisten kuorten alta paljastuvat inhimilliset piirteet.

Vaikka kesäteattereiden kliseitä käytetään paljon, esimerkiksi humalaiset kohellukset toteutetaan yllättävän hauskasti.

Menneen ajan kuvauksena myös hyvin ahtaat sukupuoliroolit yritetään juntata katsojan tietoisuuteen.

Käsikirjoitus: Otto Kanerva & Osku Valve. Ohjaus: Anna-Maija Ojansivu. Äänentoisto ja tehosteet: Pekka Siiskonen. Koreografiat: Anna-Maija Ojansivu. Lavastus: Wanhat Wehkeet & työryhmä. Puvustus: työryhmä & Merja Välilehto. Orkesteri: Tommi Jokinen, Mika Muhonen, Niilo Oikari & Olli Oikari. Rooleissa: Teija Joensuu, Jarkko Järvenpää, Tarja Kultavuori, Tuula Leppänen, Jukka Paananen, Minna Rekonen & Reijo Salo.