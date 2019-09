Teatteriarvio: Kellonsoittaja Quasimodo hurmaa hirviönä Tampereen Teatterin suurproduktiossa

Tampereen Teatteri

Notre Damen kellonsoittaja

Ensi-ilta 13.9.2019 päänäyttämöllä

Notre Damen kellonsoittaja jatkaa Tampereen Teatterin suurten musikaalituotantojen sarjaa. Disney-musikaalina markkinoitu näytelmä perustuu Victor Hugon romaaniin vuodelta 1831 ja onkin lähempänä sitä kuin animaatioelokuvaa. Tapahtumat sijoittuvat vuoden 1482 Pariisiin. Musikaalia on uudistettu vuonna 2014, ja suomennoksen on tehnyt Mikko Koivusalo.

Kerran vuodessa vietettävä narrikuninkaan päivä, jolloin kaikki on ylösalaisin, muuttaa kellonsoittaja Quasimodon ( Petrus Kähkönen) elämän ikiajoiksi. Koko ikänsä kellotornissa isäntänsä, arkkidiakoni Frollon ikeessä viettänyt epämuodostunut poika karkaa Pariisin kaduille. Hänen rumuuttaan ja rujouttaan pilkataan ja häntä lyödään, kunnes kaunis romanityttö Esmeralda pelastaa hänet.

Esmeraldaa esittää ensimmäisessä musikaalipääroolissaan loistava Josefin Silén. Vaikka suomen kieli taittuukin vähän murtaen, laulajana hän on varma ja vakuuttava. Esmeraldaan rakastuvat Quasimodon lisäksi entinen sotilas Phoebius ( Lari Halme) sekä hurskas arkkidiakoni itse, ammattitaitoinen Ilkka Hämäläinen Frollona.

Petrus Kähkönen Quasimodona vie kuitenkin päähuomion. Hän tulee lavalle nuorena miehenä, mutta muuntautuu sekunneissa silmiemme edessä hirviöksi. Hänen laulunsa ovat kaikkein koskettavimpia, ja hän yltääkin sekä lauluissaan että hahmonsa tulkinnassa huippusuoritukseen.

Yleisö liikkuu henkilöiden mukana huimaa vauhtia Pariisin sydämessä, korkealta kirkon kellotornista suoraan alas katakombeihin. Lavastus on Marjatta Kuivaston käsialaa ja pukusuunnittelu Ellen Cairnsin. Keskiaikaisen kirkon karuudesta siirrytään hetkessä värikkääseen karnevaalitunnelmaan. Erityisesti on mainittava eläviksi muuttuvat kivipatsaat, joiden pukujen kekseliäisyys on vertaansa vailla.

Suurproduktion ohjaaja Georg Malvius on onnistunut saamaan kaikki palaset kohdalleen. Vahvat tunteet välittyvät myös katsomoon. Vaikka tunnelma on onnettoman rakkaustarinan myötä raskas, mukana on huumoria ja keveyttäkin, jota siihen tuovat Phoebius ja erityisesti mainion Risto Korhosen pistäytyminen kuningas Louisina.

Rakkaus, yksinäisyys, erilaisuus, syrjäytyminen, valta ja vallankäyttö ovat Notre Damen kellonsoittajan aina ajankohtaisia teemoja. Yleisö elää mukana, puhkeaa nauruun, ja pyyhitään siellä kyyneleitäkin. Esityksen loputtua se jää pitkäksi aikaa taputtamaan seisaaltaan.