Teatteriarvio: Keski-ikäinen mieskatsojakin pyyhkii silmäkulmiaan Pieni merenneito -musikaaliuutuuden upeuden edessä

Helsingin kaupunginteatteri

Pieni merenneito

Ensi-ilta suurella näyttämöllä 29. 8. 2019

Musiikissa tulee toisinaan vastaan sointikulkuja, jotka tuntuvat iskevän suoraan tunteisiin. Kun analyyttinen ajattelu ei ehdi väliin, vaikutus on aseista riisuva. Sitä huomaa vain antautuvansa musiikin vietäväksi.

Helsingin kaupunginteatterin Pieni merenneito -musikaali saavuttaa tämän pakahduttavan tunteen visuaalisin keinoin. Peter Ahlqvistin lavastus ja Samuel Harjanteen ohjaus vyöryttävät katsojan eteen niin upeita näyttämökuvia, että keski-ikäistynyt mieskatsojakin joutuu vaivihkaa pyyhkimään silmäkulmiaan.

Merellinen illuusio on täydellinen. Lukuisten ”uintikohtausten” huipentumana on jakso, jossa Ariel pelastaa prinssinsä hukkumiselta noin neljän metrin korkeudessa. En muista koskaan nähneeni teatterissa näin sujuvaa lentolaitteen käyttöä.

Yleisradion mukaan Helsingin kaupunginteatteri on käyttänyt toteutukseen 300 000 euroa enemmän kuin musikaaleihinsa yleensä. Sen huomaa. Teatterin aiemmille Disney-tuotannoille ominaisesti mukana on myös joitakin taianomaisia kohtauksia, joiden ei kaiken järjen mukaan pitäisi olla mahdollisia lainkaan. Uusimman teatteritekniikan ohella näytelmä hyödyntää kuitenkin ilahduttavasti myös ikivanhoja konsteja, esimerkiksi ohjailtavia nukkeja ja erilaisia taustakankaita.

Ajatus merimiehiä vainoavista pinnanalaisista olennoista on kiehtonut tarinankertojia jokseenkin niin kauan kuin merillä on seilattu. Muistamme esimerkiksi Odysseuksen, joka joutui miehistöineen seireenien laulun pauloihin. Myös Pirates of the Caribbean -elokuvasarjassa kuvankauniit lumoojattaret osoittautuvat vaarallisiksi syöjättäriksi.

Alan Menkenin säveltämä musikaali on hyvin kiltti ja jokseenkin ennalta arvattava muunnelma ikivanhasta myytistä. H.C. Andersenin satuun ja aiempaan animaatioon perustuva Doug Wrightin käsikirjoitus korostaa merenneito Arielin ulkopuolisuuden kokemusta: prinsessa tuntee syntyneensä väärään kehoon. Koska kaikki kääntyy Disneyn versiossa tietysti lopulta parhain päin, tarina on toiminut voimaannuttavana kokemuksena esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen edustajille. Andersen kirjoitti sen vuonna 1837 tiettävästi hyvästijättönä miespuoliselle rakastetulleen, jolta ei voinut koskaan toivoa vastarakkautta.

Kaikki pahuus kiteytyy tarinassa merinoita Ursulan hahmoon. Mustekalamaisen iljetyksen toimintaa motivoivat kateus ja kostonhimo, sillä hän kokee tulleensa merten kuninkaan eli veljensä Tritonin kaltoin kohtelemaksi. Naiivin luottavaisesti maailmaa tarkasteleva Ariel tekee tätinsä kanssa ”faustit” eli antaa äänensä ja sielunsa vastineeksi mahdollisuudesta päästä kahden maailman ja ihmisrakkauden kokijaksi.

Tämän ajan näkövinkkelistä katsottuna satua, jossa nuoren naisen onni on täysin riippuvainen miehen antamasta vastarakkaudesta, voisi tietysti pitää myös taantumuksellisena. Andersenin versiossahan Arielin antautuminen prinssilleen ja ihmisten maailmalle ei käy lainkaan ongelmattomasti.

Harjanteen ohjauksesta on vaikea keksiä poikkipuolista sanottavaa. Vain loppuratkaisu tuntuu hieman kömpelösti toteutetulta, mutta muuten näyttämötekniikka on saatu palvelemaan tarinan käänteitä saumattomasti. Esimerkiksi merenkulkijoiden alus, prinssi Erikin palatsi ja syvyyksistä nouseva Ursula ovat upeita näkyjä, kuin suoraan piirroselokuvasta.

Musikaali myös kuulostaa erinomaiselta. Prinssiä esittävä Martti Manninen lauloi ensi-illassa aluksi hieman kankeasti, mutta vivahteikas tenoriääni syttyi nopeasti täyteen hehkuunsa. Myös Arielia esittävän Sonja Pajunojan heleä sopraano hehkui kaikissa väreissä, ja roolista oli muutenkin aistittavissa vilpitöntä innostumista.

Sanna Saarijärvi on herkullisesti groteski pahis Ursulana,

jonka lonkeroita tanssijat liikuttelevat. Ursulan hirviömäisen porukan sisääntulot ovat niin vaikuttavia, että perheen pienimmillä saattaa riittää asiassa käsittelemistä.

Sivurooleista jäivät mieleen umpihullua kokkia mielipuolisen hauskasti esittävä Tuomas Uusitalo, nonsense-suomea sujuvasti laukova Skuutti-lintu ( Tuukka Leppänen) ja suloisesti Pärskynä rullalautaileva Alek Pèrez Lahtinen. Lapsirooli on peräti neloismiehitetty, millä tuotanto halunnee minimoida flunssakauden riskit.

Hanna Kallan uusi suomennos on saanut vanhoihin elokuvahitteihin hyvää uutta särmää, ja koreografi Gunilla Olsson-Karlsson on luonut näyttelijöille hauskan merellisen liikekielen. Merenneitojen tanssia rajoittaa tietysti mukana keikkuva pyrstö, mutta loppupuolella myös tanssinumeroissa nähdään kunnon silmäkarkkia.