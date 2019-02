Teatteriarvio: Koskettavaa, esteettistä ja hillittömän hauskaa – Jyväskylän kaupunginteatterilla esitettävä Miehen kylkiluu on taidokkaasti hallittu runsaudensarvi elämän monimutkaisuudesta

Teatteri Eurooppa Neljä, Jyväskylän kaupunginteatteri jne.

Miehen kylkiluu

Ensi-ilta suurella näyttämöllä 30. 1. 2019

Jyväskylän kaupunginteatteri joutui perumaan esityksiään, kun suuren näyttämön lavanostin romahti Sydänmaan pääharjoituksessa viikko sitten. Etuosa on kuitenkin turvallisesti käytössä, ja Mikko Roihan ohjaaman Miehen kylkiluu -näytelmän ensi-ilta toteutui.

Teatteria kohdanneen epäonnen keskellä tuntuukin kallisarvoiselta, että esitys oli niin ilahduttava elämys. Tämä kahdeksan teatterin yhteistuotannon 60. esitys vakuutti minut siitä, ettei näytelmän aiempi hehkutus ollut piiruakaan liioiteltua!

Maria Jotunin vuonna 1914 kantaesitetty näytelmä on leimallista Jotunia, eli elämän ristiriitojen ja vapauden katkeransuloista, piikikästä tarkastelua. Ihmissuhdekomediassa kulkee limittäin kaksi tarinaa.

Asetelmassa apteekkari Jussi Ollenberg (Paavo Honkimäki) ja hänen vaimonsa Elli (Maija Siljander) potevat keskinäistä tulisieluista mustasukkaisuutta samalla, kun yrittävät olla järkeviä ja antaa tilaa toisilleen. Apteekin vapaamielisellä työntekijällä Lukassonilla (Hannele Laaksonen) taas on vähintään yhtä tulinen ihmissuhdedraama palvelusväen Amalia Oljanderin (Anne Niilola) ja Miina Salokanteleen (Ulla Reinikainen) kanssa.

Tunteet otetaan näytelmän miljöössä tosissaan, mitä korostaa erityisesti näyttelijöiden läpi esityksen suorastaan tangomaisen dramaattinen, tanssiva olemus. Se on samaan aikaan hyvin esteettistä ja hillittömän hauskaa seurattavaa – ei hullunkurisella, vaan karnevalisoivalla tavalla. Jokainen roolihahmo kantaa itsensä ylpeästi.

Näytelmä ottaa taidokkaasti kantaa normien ja vallan vahingoittavuuteen, ja erityisesti kritiikin hampaisiin joutuvat avioliiton instituution kontrolloiva luonne ja sukupuoliroolien ahtaus. Taidokasta kantaaottavuus on siksi, että se alleviivaa, mutta ei lainkaan irrallisesti.

Lavastus, puvustus ja iskelmät antavat vaikutelman 1900-luvun puolivälin jälkeisestä Suomesta, mutta muitakin aikakausia on sekoitettu mukaan, ovathan näytelmän teemat ikuisia. Ehkä kuitenkin juuri 60-luvun henki on luonteva leikkauskohta 2010- ja 1910-lukujen erilaisille maailmoille.

Koska esityksen farssimaista luonnetta on korostettu lehdissä, lienee paikallaan muistuttaa, että näytelmä on koskettavuudessaan paljon enemmän kuin puhdasta farssia. Miehen kylkiluu on raikasta ja näkemisen arvoista teatteria myös heille, jotka eivät yleisesti farsseista pidä.

Alkuperäisteksti: Maria Jotuni. Sovitus, ohjaus & lavastus: Mikko Roiha. Pukusuunnittelu: Taina Sivonen. Äänisuunnittelu: Moe Mustafa. Rooleissa: Paavo Honkimäki, Hannele Laaksonen, Anne Niilola, Ulla Reinikainen, Maija Siljander.