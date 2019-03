Teatteriarvio: Kulissin Kasvukipuja on rauhoittava kuvaus levottomasta elämänvaiheesta

Kulissi

Kasvukipuja

Ensi-ilta Sepänkeskuksessa 22.3.2019

Teatteriyhdistys Kulissin Kasvukipuja-näytelmä kertoo nuoren Minän (Ilona Siistonen) henkisestä kamppailusta kohti aikuisuutta. Uupumus oman identiteetin rakentamisen ja läheisen päihderiippuvuuden äärellä ovat kunnianarvoisia aiheita, joita tuskin voi käsitellä liikaa.

Teatteriyhdistyksen yhteydessä on nasevaa, että eräs näytelmän silmiinpistävä teema on juuri kulissin ylläpito kaikessa vahingollisuudessaan. Aihe on läsnä paitsi päähenkilön ja hänen isänsä (Tiia Kuukkanen) häpeässä äidin (Siiri Karppinen) alkoholismia kohtaan, myös vanhempien Minään kohdistavassa painostuksessa tehdä suuria elämänvalintoja yo-kokeiden jälkeen.

Tuo painostus kuvataan jokseenkin turhana ja lamaannuttavana. Tekeehän itse kukin ihminen valintoja koko ajan ja joka päivä.

Esiin tuleekin arvottava sävy. Minän on tehtävä vanhempiensa näkemyksiä suosivia valintoja kelvatakseen heille, mikä on omiaan vahingoittamaan Minän minäkuvaa.

Armollinen järjen ääni on Minä pienenä (Ada Kuitunen). Hän puhuu hyväksyvänä kaikuna menneisyydestä nykyiselle riittämättömyyttä kokevalle Minälle.

Näytelmä tuntuu Enni Junttilan ohjauksessa hienolla tavalla kolmen vartin kestoaan pidemmältä. Minuutit on käytetty tehokkaasti ja esityksen rytmi on rauhoittavan verkkainen, mutta kohtaukset eivät junnaa.

Kasvukipuja käsittelee traagisia aiheita inhimillisellä lämmöllä. Usvaisen sielunmaiseman kuvaukseksi erääseen kohtaukseen sopiikin täydellisesti Choir of Young Believers -yhtyeen kappale Hollow Talk, joka tunnetaan ehkä parhaiten Silta-sarjan tunnusmusiikkina.

Käsikirjoitus: työryhmä. Ohjaus: Enni Junttila. Valosuunnittelu: Anssi Pöyhönen. Äänisuunnittelu: Enni Junttila. Puvustus ja lavastus: työryhmä. Rooleissa: Siiri Karppinen, Ada Kuitunen, Tiia Kuukkanen, Iiro Nahkamäki, Esperanza Parkkinen, Anniina Pulkkinen, Ilona Siistonen & Mika Terävä.