Teatteriarvio: Kuorevedellä kesäteatterissa keitellään perinteistä kesäsoppaa

Pikkukylän utelias lähimmäinen, juoruakkanakin tunnettu, on varmasti monelle tuttu hahmo. Tuo sinnikäs, yleensä naispuolinen eläjä, pitää huolta siitä, etteivät naapuruston asiat livahda vahingossakaan ohi korvien.

Tällaisen riemukkaan tyypin edesottamuksia päästään seuraamaan Kuoreveden kesäteatterin näytelmässä Pienen kylän arvoituksia. Kyseessä on Maija-Liisa Isosompin kirjoittaman komedian kantaesitys, jonka ohjauksesta vastaa Maili Jokinen.

Erityisen kiinnostunut muiden asioista on Heli (Irmeli Heikkilä), joka asustaa puolisonsa Kaukon (Reijo Väisänen) kanssa Impin (Satu Nieminen) ja Auvon (Timo Lavola) naapurissa. Impin ja Auvon rakkaustarina on tuttu Kuorevedellä pari vuotta sitten nähdystä Isosompin aikaisemmasta näytelmästä.

Nyt hämmennystä aiheuttaa mahdollinen tieto Impin nuoruudenseikkailuista, ja niiden jälkipyykeistä. Kuten asiaan kuuluu, väärinkäsityksiä riittää. Luvassa on siis perinteistä, kevyttä kesähupailua.

Roolitukset ovat osuneet kohdilleen, ja tällä kertaa etenkin naiset vievät huomion. Irmeli Heikkilä on ilmeikäs näyttelijä, ja onnistuu ottamaan tilan haltuun. Hän on pieniäkin eleitä myöten tiedonhaluinen lähimmäinen, joka ei suinkaan tahdo mitään pahaa. Impin roolissa Satu Nieminen puolestaan on loistava – erittäin vakuuttava topakka pohjalaisemäntä, jonka suussa murre soljuu vaivatta.

Huomionarvoista on, miten ison työn teatterilaiset ovat tehneet Pohjanmaan murteen opettelussa, ja ainakin näin murretta osaamattoman korviin se kuulosti oikein hyvältä.

Kokonaisuutena esitys ei kuitenkaan ihan kasassa ollut vielä ensi-illassa. Kuiskaajaan jouduttiin turvautumaan valitettavan usein, ja rytmi takkuili etenkin alkupuolella. Onneksi meno parani loppua kohti, samalla kun juonikin alkoi edetä reippaammin.

Tarina ei sinänsä tarjoile yllätyksiä, mutta mukavasti siihen on saatu sivujuonteita mukaan. Mielestäni parasta antia on Helin ja Kaukon parisuhde, jota kuvataan herkkyydellä ja elämänmakuisilla mielenliikkeillä.

Uskoisin, että kunhan esitykset Kuoreveden kauniissa maisemissa pääsevät kunnolla vauhtiin, lopputulos kohenee roimasti. Tämä soppa paranee lämmittämällä.

Käsikirjoitus: Maija-Liisa Isosomppi. Ohjaus: Maili Jokinen, Lavastus: Reijo Väisänen ja Nysän ukkokerho. Puvustus: Marja Sotaniemi. Rooleissa: Reijo Väisänen, Irmeli Heikkilä, Anton Rajala, Timo Lavola, Satu Nieminen, Maija Patamäki, Iina Raatikainen, Miika Väisänen, Erika Savo, Jaana Hytönen, Kristiina Silventoinen.