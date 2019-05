Teatteriarvio: Lapsienergiaa ja mainioita joukkokohtauksia näyttämöllä Lumperossa

Teatteri Lumpero

Pikku Pietarin piha

Ensi-ilta Saarijärvellä 25.5.2019

Aapelin kirjoittama Pikku Pietarin piha on sosiaalinen romaani, ja siitä tehty näytelmäsovitus pyrkii samaan: kuvaamaan yhteisöllistä elämää, jossa ihmiset tuntevat toisensa välistä liiankin hyvin, ovat läsnä toistensa elämässä ja heitä kaikkia järkyttää yhteisön ulkopuolisen ihmisen astuminen kuvioon.

Tarina päähenkilö on pikkupoika, Pietari nimeltään, jonka äiti on juuri muuttanut taivaaseen. Pojan ikävä purkautuu jutteluina jumalalle, koska muuta tietä puhua surusta ei ole – isä ( Timo Karttunen) on etäinen tuppisuu, kuten monet sata vuotta sitten eläneet miehet olivat joutuessaan vastuuseen lapsensa kasvatuksesta. Raitis sentään.

Äitipuolen ( Anna-Maija Koskenlahti) saapuminen kuvioihin muuttaa Pietarin elämän, mutta aurinko pilkahtaa silloinkin vain hetken sinisenmustalla taivaankannella. Ohjaus nerokkaasti tuo esiin myös uudelleen pilvistymisen syyt.

Lumperon teatterin esitys tästä klassikkotekstistä on täynnä lapsienergiaa. Mikä joukko heitä esiintymässä onkaan – 15! Wau. Paitsi näyttämöllä persoonallisesti puettuina, omine rooliluonteineen, myös vastaamassa esitystä ryydittävästä musiikkitehosteista viuluin, selloin, kitaroin, pianoin.

Esittäjät ovat aikuisten puolella läpeensä sulautuneet lapsijoukkoon. Yhteisöllisyys tulee vahvasti esiin tulkinnoissa. Lauri Tervo nimiroolissa pysyy hyvin roolissaan ja karismallaan kantaa esitystä. Varsinaisen komediennen näemme Tilda Sirosessa, joka diivailee kuin tähti ikään näytelmä-äitiään imitoiden.

Pilvi Hongan ohjauksen harmittavin ongelma on rytmin puute ja epätarkkuus. Kohtauksissa on liikaa tyhjäkäyntiä, siirtymät erottuvat ja viivästyvät kun niiden pitäisi limittyä. Esitys kaipaa kauttaaltaan napakoittamista, rytmin tuntuvaa terävöittämistä.

Parhaita ohjauksellisia ratkaisuja ovat mainiot joukkokohtaukset, runsaalle lapsijoukolle omakohtaisen näyttämöllisen toiminnan suunnitteleminen, esiintyjien ilmaisullinen yhteensovittaminen sekä musiikkitehosteiden hyödyntäminen.

Käsikirjoitus: Aapeli. Sovitus: Taisto-Bertil Orsmaa. Ohjaus: Pilvi Honka. Bändin ohjaus: Kirsi ja Ville Ojanen. Rooleissa: Viivi Heikkinen, Johannes Hintikka, Pirkko Honka, Hannu Jakoaho, Inka Kanerva, Timo Karttunen, Anna-Maija Koskenlahti, Sini Kuusinen, Veli-Pekka Kärki, Riitta Lintunen, Konsta Nieminen, Timo Rinneaho, Eliisa Tarvainen, Heini Tenokoski, Lotta Tenokoski, Siiri Karttunen, Daniel Katajamäki, Elia Kinnunen, Sonja Kärki, Lenni Mäkinen, Severi Pellonpää, Essi Pesonen, Aapo Pimiä, Otso Rantanen, Tilda Sironen, Nea Tarvainen, Rauli Tenokoski, Sylvi Tenokoski, Lauri Tervo, Ukko Tsupukka. Bändi: Sameli ja Pessi Ojanen, Matilda ja Santtu Ulkuniemi, Himmu Pekonen ja Johanna Hemminki.