Teatteriarvio: Lastenteatteri Loihun Kaisu Näätä & Haisunäädät tarjoaa puolen tunnin musiikkisikermän, jossa näytelmän juoni on sivuseikka

Lastenteatteri Loihu

Kaisu Näätä & Haisunäädät

Ensi-ilta Mäki-Matin perhepuistossa 25. 7. 2019

– Hyi yäk, seniili mutantti punkkitäti, ei saa purra! kiukuttelee Kumpparikerhon bändin rumpali, kolmannen asteen yhtälöitä ynnä muuta korkeampaa matematiikkaa rakastava, päiväkoti-ikäinen haisunäätä Lemu Aaltonen ( Ville Huovinen).

Kerhon ohjaaja Marjatta ( Meritta Lautamäki) on korrekti, sääntöjen noudattamista ja yhteispeliä vaaliva kukkahattutäti, joten kumpparikerholaiset nousevat kapinaan ja päättävät ryhtyä punkkareiksi.

– Me ollaan punkkareita, punkkareita! Vastustetaan kurahousuja ja kumppareita, laulavat rumpali Aaltonen, kitaraa soittava, röyhkeä ja uppiniskainen Kauko Löyhkä ( Kimmo Riikonen) sekä haitaristi Hiki Rösti ( Katariina Henttonen).

Bassoa soittava Marjatta koettaa mukautua ja mukauttaa, hyssyttelee, yrittää pitää yllä hyvää henkeä. Melodikasta ja ksylofonista sulosäveliä päästelevä, Kumpparivalssin keksivä, Kaisu Näätä ( Anne-Mari Kuusisaari) haluaisi mukaan bändiin, mutta on muiden mielestä vähän turhan pliisu.

Tässä ovat lähtökohdat Lastenteatteri Loihun “skunkkipunkkishowlle”, jonka ensi-iltaa saatiin nauttia helteisessä säässä ja liki täydessä katsomossa.

Työryhmän käsikirjoittama ja “eniten Kimmon (Riikonen), mutta vähän kaikkien” ohjaama Lastenteatteri Loihun Kaisu Näätä ja Haisunäädät on enemmänkin biisikimara ja musiikkileikkikoulutunti, kuin näytelmä. Siksi, ja koska esityksen kohderyhmä lienee niin nuorta, etteivät lue lehteä, juonen paljastaminen ei liene pahaa spoilausta kokemukselle.

Työryhmän itse tekemät ja livenä soittamat laulut kuljettavat tarinaa, jonka juoni on yksinkertainen: lopulta kiltti ja kunnollinen Kaisu Näätä hyväksytään osaksi joukkoa, punkkaritkin hieman seestyvät ja päästään lopputulemaan:

– Tuskin sä mikään ilkimys oot, mutta sulta puuttuu kavelitaidot, toteaa Kaisu Näätä Kauko Löyhkälle.

– Anteeksi, kun olin ilkeä. Mä oon aina luullut, että kukaan ei tykkää musta ja siksi mä olen ollut tällainen, heltyy Löyhkä.

Akustisen livesoiton energia on nautinnollista. Stemmalaulut soivat kauniisti kuin varkain, vaikka kyse on päiväkoti-ikäisten haisunäätäpunkkareiden orkesterista. Yleisöä aktivoidaan mukaan liikkumaan sekä myös osallistumaan lauluun muun muassa erinomaisessa, hieman bluesahtavassa ja vaanivassa kappaleessa Näädät.

– Näädät! huutavat lapset ja aikuiset, kun aika on, ja biisi saa voimaa.

Loppulaulu alleviivaa teeman:

“Erilaisuus meissä rikkautta on. Ystävyys on rajaton. Me ollaan ystävii, vaikka ollaan erilaisii. Sä voit olla haisunäätä taikka vaikka hamsteri”, siinä lauletaan.

Loppuratkaisuun olisi voinut toivoa jotain pientä yllättävää vääntöä, mutta yhtä kaikki, hyvillä mielin poistuivat paikalta lapset ja aikuiset.