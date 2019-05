Teatteriarvio: Lastenteatteri Pikku-Sohvin Viirun ja Pesosen kesä on suloinen yhteissukellus sadun taikaan

Lastenteatteri Pikku-Sohvi

Viirun ja Pesosen kesä

Ensi-ilta Riihivuoren Ravintola Riihikelossa 30. 5. 2019

Oli kerran metsässä mökki ja mökissä Pesonen. Ja Pesosella oli kana ja kissakin pikkuinen, koska kaikissa hyvissä tarinoissa nyt vain on aina kissa, ennemmin tai myöhemmin. Ja koska tämä tarina on tosi, Muuramen Riihivuoren laella toden totta on mökki ja ukko ja kana ja viirukas hännäkäs, menkää vaikka itse katsomaan!

Vastikään perustetun Lastenteatteri Pikku-Sohvin ihka ensimmäinen produktio Viirun ja Pesosen kesä leiskauttaa pienet ja isot katsojat suoraan autereiseen suvipäivään. Ruotsalaiskirjailija Sven Nordqvistin suosittujen lastenkirjojen pohjalta syntynyt esitys on ohjaaja-dramaturgi Erika Hastin ja kolmen ammattinäyttelijän suloinen yhteissukellus sadun taikaan, jossa on aina aikaa pienelle miettimismusiikille vaikka kesken kakunpaiston tai vastamunittujen munien puhdistuksen.

Ennen heinäkuista Mäki-Matin perhepuistoon ja sittemmin kiertue-esitykseksi siirtymistään näytelmä pitää majaa Riihivuoren Riihikelossa, missä katto on puuta ja lattia kesänvihreää nurmea, niin ja ikkunanraosta räsymatoille siivilöityvä valo kovin hämyisä ja ihana.

Pesonen tykkää elellä yksin, ja yksin Pesosta esittävä Aaro Vuotila näyttämötilan jo kannattelisikin. Toisinaan monitaituri-Pesosenkin on silti yksinäistä olla yksin, joten on sangen hauskaa, että lahjapahvilaatikosta putkahtaa esiin Viiru, tuo kärkäs ja emansipoitunutkin kissa vaatimuksineen ja kaikkitietävine kommentteineen.

Ja koska Viirusta ja Pesosesta tulee parhaat ystävät, Pesonen on valmis näkemään aika paljon vaivaa Viirun kolmannen vuotuisen syntymäpäiväkerrospannukakun eteen ja Viiru taas näyttää tykkäävän Pesosesta silloinkin, kun tämä huutaa ja on aivan munainen. Mutta sillä tavallahan oikein hyvät ystävät tekevät, ja ystävyydestä esitys sydämellisesti kertookin.

Visuaalisesti mehevä ja akustisesti omatekoista musiikkia myöten miellyttävä toteutus pysyy virkeänä kokeneitten, silti aitoa intoa puhkuvien tekijöitten ansiosta.

Vuotilan liike- ja äänienergian vanavedessä uurastavat Sipriina Kauranen terhakkana Viiruna ja Tarja Matilainen melkein vaikka minä: hassunhauskana sonnina, pikkuisen pelottavana mäyränä ja epäilevänä naapuri Kososena, jonka mielestä Pesonen on kyllä vähän höpsö.

Hiukan raukean ensimmäisen puoliajan jälkeen esitys saa vauhtia, kun arkisista kommelluksista syntyy herkullisen jännitteinen ketjureaktio. Mainio pääpari ratkoo haasteita slapstick-huumorin keinoin, ja sekös meitä kaikkia kikatuttaa!