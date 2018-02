Teatteriarvio: Laukaan teatterin Peppi Pitkätossu naurattaa lapsia pilkkaamalla aikuisia

Laukaan teatteri

Peppi Pitkätossu

Ensi-ilta 9. 2. 2018 Laukaan nuorisotalolla

Laukaan nuorisotalolla oli perjantai-iltana kuhinaa. Oman teatterin ensi-ilta on kylällä selkeästi tapaus, ja enimmäkseen lapsinäyttelijöiden esittämä lastennäytelmä oli kerännyt paikalle myös heidän vanhempansa. 70-paikkainen katsomo oli jaettu fiksusti takaosan penkkeihin ja etuosaan lattialle asetettuihin mattoihin, joilta perheen pienimmätkin näkivät lavalle hyvin.

Näytelmä alkaa, kun Peppi (Soile Järvinen, 14) muuttaa hevosensa ja apinansa kanssa tyhjillään olevaan Huvikumpu-huvilaan kaikkien tuntemaa Peppi-laulua laulaen. Tähän ja muihin esityksen lauluihin soisi jatkossa hieman lisää reippautta, niin homma toimisi vielä paremmin!

Täysin omapäinen Peppi pistää ahdasmielisen pikkukylän elämänmenon sekaisin olemalla noudattamatta mitään sääntöjä. Laukaan Pepissä keskiössä on kapinointi vallitsevia normeja vastaan. Aikuiskuva on lohduton: he ovat lähes pelkästään ahdistaviin kaavoihinsa kangistuneita avuttomia paukapäitä. He ja heidän instituutionsa joutuvat kerta kerran jälkeen naurunalaisiksi.

Tämähän naurattaa katsomon lapsia, etenkin Pepin arvaamaton käytös ja holtiton kielenkäyttö. Sosiaalitäti Rouva Ryöppyvaara kääntyi Pepin suussa hetkessä “Ryppynaamaksi” ja teekutsujen hienostorouva sai kuulla olevansa “pikkumuija potta päässä”.

Muitakin teemoja nostetaan: vanhempien kaipuu, lapsen oikeus olla lapsi sekä ystävyyden merkitys. Selkeämpi keskittyminen johonkin näistä olisi voinut olla hyvä idea.

Juonen kuljettaminen eteni jouhevasti etenkin ensimmäisen puolituntisen loppupuolella ja toisen puoliajan alussa. Aivan alussa ja ihan lopussa ote olisi voinut olla intensiivisempi

Tärkeimmässä oli kuitenkin onnistuttu: lapsiyleisö viihtyi. Tästä on syytä antaa tunnustusta puolessa vuodessa ensikertalaiset lavalle koulineelle ohjaaja Paula Honkimäelle, näyttelijöille ja koko työryhmälle.

Eräs asia jäi mietityttämään. Peppi sanoi itsekin, että “jos on vahva, pitää olla myös kiltti”. Peppi ei selkeästikään ole tyhmä. Miksi hänen sitten pitää olla niin tuhma?

Ymmärrän lasten vapautusrintama -tyylisen, kaikkia normeja pilkkaavan anarkismin tarpeen 1940-luvun ahdasmielisen pikkukylän puitteissa – mutta millainen olisi tämän päivän Peppi? Olisi kiinnostavaa nähdä päivitetty tulkinta Lindgrenin klassikosta.

Käsikirjoitus: Astrid Lindgren. Ohjaus: Paula Honkimäki. Musiikki: Georg Riedel, Ismo Pulkkinen. Puvustus ja tarpeisto: Taina Liukkonen, Johanna Nousiainen ja työryhmä. Valot ja äänet: Denis Zhidkikh ja Lauri Jokela. Valokuvat: Aatu Pirkkalainen. Käsiohjelmat ja julisteet: Auli Jokela / Pasicopy Oy. Rooleissa: Soile Järvinen, Niko Nousiainen, Pilvi Kaipia, Nea Koivunen, Sara Pirtala, Mai Hautsalo, Ilkka Lindell, Opri Heikkinen, Laura Jouhtimäki, Meri Korteoja, Meilin Chen, Johanna Nousiainen, Noora Nousiainen, Veikko Honkimäki, Jami Nousiainen ja Ismo Pulkkinen.