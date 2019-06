Teatteriarvio: Lemmenresepteillä saa hupia aikaan – Venekosken kesäteatteri luottaa perinteiseen kesäkomediaan

Venekosken kesäteatteri

Rakkausresepti

Ensi-ilta Hankasalmella 21. 6. 2019

Venekosken kesäteatterin kesäuutuus on Tanja Puustinen-Kiljusen kirjoittama ja Aleksander Anrian ohjaama Rakkausresepti. Näytelmän nimi vie katsojat terveyskeskukseen, ja siellä monenmoiset asiat ja ihmiset aiheuttavat hämmennystä. Eikä tyyntä ole kylän poliisiasemallakaan.

Rakkausresepti saa Keski-Suomessa jo toisen ylöspanon tämän vuoden aikana. Keväällä nähtiin siitä hulvaton, riemuisa, nasevasti ylinäytelty toteutus Hietamalla. Anrian ohjaus tuo näytelmän esiin tyynempänä ja realistisempana.

Ensi-illassa ote tekstiin ja tarinaan oli kyllä hallittu, mutta ilmaisu jäi turhan ponnettomaksi. Reippaammin saa revitellä ja pistää energiaa peliin, koska näyttämö on niin laaja. Jotta kontaktin yleisöön saa tiiviiksi, tarvitaan tällä näyttämöllä suuria eleitä, ilmeitä ja liikekieltä.

Teksti kertoo lääketieteen opintonsa kesken jättäneestä miehestä, joka vahingossa ajautuu pienen kylän terveyskeskuksen lääkäriksi, ja siinä toimessa mies saa itse sydämeensä lemmenoireita myötä- ja vastakarvaan.

Poliisipartio joutuu työntekoon, ja siinä sivussa tarvitaan kylän pahiksen Valdemarinkin avustusta. Ruotsista asti saapuu myös hämärä sopanhämmentäjä. Ruotsalaisiin kohdistuneet vitsit Venekoskella synnyttivätkin remakimmat naurut.

Näytelmä kokonaisuudessaan on tuttu ja turvallinen. Huumori on kesyä, kielenkäyttöä kestää kuunnella herkempikin korva. Lavasteisiin ja rekvisiittaan on panostettu riittävästi, niin että saadaan erilaisia miljöitä visuaalista ilmettä monipuolistamaan. Äänentoisto takaa repliikkien kuuluvuuden.

Anria tuttuun tapaansa käyttää myös tehosteita kohtauksia elävöittämään. Tällä kertaa musiikki saa palvella näyttämön tapahtumia. Eikä siinä mitään, levyltä soitetut biisikatkelmat ajavat asiansa riittävästi. Ei tarvita elävää soittoa eikä päälleliimattuja karaokenumeroita.

Venekosken teatterin ystävät eivät varmastikaan pety esitykseen. Jari Ihalainen vetää vanhan konstaapelin roolinsa yleisöä sytyttävästi, samoin Titta Laitinen työparina on napakasti mukana. Aarne Kaikurannan Valdemar on myös vakuuttavasti tulkittu.

Käsikirjoitus: Tanja Puustinen-Kiljunen. Ohjaus: Aleksander Anria. Rooleissa: Markku Venäläinen, Tami Saarinen, Elsi Jääskeläinen, Aarne Kaikuranta, Jari Ihalainen, Titta Laitinen, Jaana Rossi, Victoria Avovirta, Simo Häkkinen, Jesmina Kaikuranta, Salla, Veera ja Venla Tiainen.