Teatteriarvio: Matti Nykänen -monologissa kohujen alta esiin kaivetaan ihminen, jonka hiljainen viisaus pääsee esiin mölinän vaiettua

Matti Nykänen – Hyppy sumuun

Tatu Mönttisen monologi Korjaamolla Helsingissä 27. 11. 2018

Lentäviksi lauseiksi päätyneistä sutkautuksista, olympiamitaleista ja kännitoilailuista tunnettu Matti Nykänen on kenties Suomen luita myöten kolutuin julkisuuden henkilö. Mitä on vielä jäljellä? Millä epäonnekkaalla sattumuksella ei vielä ole mässäilty?

Käsikirjoittaja-näyttelijä Tatu Mönttisen sanoin monologin tavoitteena on “katsoa Mattia kerrankin ilman, että nauramme hänelle.” Hieno tavoite, mutta entä jos toteutus on hymistelevää, kohdettaan ylhäältä päin katsovaa revittelyä?

On ilo huomata ennakkoluulonsa vääräksi. Mönttisen herkkyys ja tapa pistää itsensä likoon vakuuttavat nopeasti, että tekijät ovat liikkeellä vilpittömin aikein. Seppo Honkosen ohjaama dokumentaarinen esitys on kunnioittava, mutta kumartelematon. Ennen kaikkea se onnistuu kauhistelemisen sijasta katsomaan.

Mitä sitten näkyy, kun oikein tarkasti katsotaan? Näkyy skandaali: Matti Nykänen nauttii kodin rauhasta ja rantasaunan löylyistä! Näkyy Kääk-juoru: Palattuaan keikalta Matti Nykänen haluaa ensin vilkaista teksti-tv:tä ja sitten käpertyä rakkaansa viereen nukkumaan!

Tavallisuuden lisäksi näkyy poikkeuksellista sitkeyttä. Masa-hiireksi nimitelty rimpula hyppää kuusikymmentä harjoitushyppyä päivässä ja näkee kuusitoista vuotta nälkää, jotta Suomen kansa saa hurrata. Näkyy ristiriitoja. Sydän kaipaa rauhaa, mutta suonissa virtaa levoton veri. Näkyy tragedioiden sarja, joka seuraa, kun pärjääminen päättyy eikä tilalle tule mitään.

Työryhmä onnistuu kaivamaan kohujen alta esiin ihmisen, jonka hiljainen viisaus pääsee esiin mölinän vaiettua. Vai onko jollakin nokan koputtamista esimerkiksi tähän: “Rakkaus on sitä että joku odottaa mua, tuntee mut ja hyväksyy mut ja mulla on kiire sen luo. Rakkaudessa molemmilla on oltava iso sydän.” Koskettavimmillaan esitys on silloin, kun Matti puhuu ja yleisö kuuntelee. Kohtaukset, joissa Mönttinen hyppää Matin roolista Matti-aiheisen tietovisan isännäksi tuntuvat puolestaan turhalta poukkoilulta. Esitys koettelee monologi-määritelmän rajoja olemalla varsin dialoginen. Elsa Saision, Kai Vaineen ja Riku Korhosen tulkitsemat lukuisat ääniroolit toimittajista strippiklubin omistajiin kuvastavat hyvin sitä kakofonista ympäristöä, jossa Matti on yrittänyt luovia.

Vaikka Nykänen ei monien vaiheiden jälkeen lopulta ollut osallisena produktioon, Mönttisen teos tuntuu arvokkaalta puolustuspuheenvuorolta, jonka mäkihyppylegendan soisi itsensäkin näkevän.

Käsikirjoitus: Tatu Mönttinen. Ohjaus: Seppo Honkonen. Lavalla: Tatu Mönttinen.