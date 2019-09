Teatteriarvio: Mummot, toivossa väkevät – Huoneteatterin kantaesitys Takapenkki iskee suonta ajassamme

Huoneteatteri

Takapenkki

Kantaesitys 14.9.2019

Laura Lehtolan romaani Takapenkki (2017) on saanut Mirka Seppäsen dramatisoimana näyttämötoteutuksen Huoneteatterissa kantaesityksenä. Kirjailija itse paikalla olleena tunnisti teoksen omakseen, joskin sallien ilahtuneena sen elää näyttämöllä omaa, uutta elämäänsä.

Näytelmän päähenkilöksi nousee Aleksi (Matti Koskimaa). Nuorimies jolta kouluttautuminen, opiskelu, työelämään astuminen… kaikki jäävät kesken. Eräänä päivänä hän kuulee tulevansa isäksi. Koskimaan tulkinta on verevä ja replikointi ihailtavan selkeää.

Kun äiti jättää, isä hylkää ja työvoimatoimisto piirittää, on mummo pojan turva. Näytelmän nauruhermoja kutkuttavin hahmo onkin Annikka Suonisen oivallisesti tulkitsema Aleksin mummo. Elämänarvot ja -asenteet ovat kohdallaan ja terve maalaisjärki viisautena.

Toinen päähenkilö, lukiolaisena äidiksi tuleva Elina (Nina Pärssinen), on vielä kitisevä teini, jolle elämä on somettamista ja valheilla ongelmista räpistelyä. Eksyksiin joutuneena hän on näytelmän traagisin hahmo kaikkine elämän kylmine tuulineen.

Keski-ikäinen Tuula (Maarit Laakkonen) kärsii kulahtaneessa avioliitossaan, mutta työtehtävässään ajautuu seikkailuun Aleksin ja Elinan matkassa, takapenkillä. Topi-aviomiehen (Pekka Kontio) silmät avautuvat sen pyörteissä – puhelimen päässä – näkemään sen, mikä elämässään on tärkeintä.

Huikean rooliryppään esittää Sari Villanen, jonka komediennetaidot pääsevät valtoimenaan roihuamaan. Kymmenen erilaista tyyppiä hän saa lyhyissä tuokioissakin jäämään katsojan mieleen, koska lataa niistä jokaiseen huikeasti intensiivistä ilmaisuvoimaa. Matti Mali tavoittelee samaa miesrooleissa, mutta on vielä liiaksi sisäänpäin kääntynyt samaan irrotteluun päästäkseen.

Näytelmä käynnistyy varsin hajanaisena, mutta kiinteytyy loppuaan kohden onnistuneesti. Esitys muistuttaakin rakenteeltaan episodinäytelmää. Dialogia henkilöt käyvät lähinnä itsensä kanssa tai puhuvat suoraan yleisölle. Jännite katsekontakteineen henkilöiden välillä näyttämöllä on siksi ohuenlainen, osin olematon.

Koska näytelmän yksi teema on elämän valuminen tekstareihin, kohtausten irrallisuudella, välähdyksenomaisuudella, henkilöiden esiin tulolla yksinään on perusteensa. Kun Aleksin tarinasta saa otteen, näytelmän seuraaminen käy kiinnostavaksi.

Nousujohteinen tragikomedia on omaan aikaamme vahvasti sidottuna puhutteleva kuvastin siitä, mitä kaikkea rakkaus antaa ja vaatii. Sen tiedon ei soisi hukkuvan naurunremakan alle.

Käsikirjoitus: Laura Lehtola. Dramatisointi, ohjaus, äänet: Mirka Seppänen. Puvut: Henna Puhakka. Kampaukset ja maskeeraus: Iitu Heilimo. Valot: Ville Jaatinen. Rooleissa Maarit Laakkonen, Nina Pärssinen, Matti Koskimaa, Annikka Suoninen, Pekka Kontio, Matti Mali, Sari Villanen.