Teatteriarvio: Musta ja humoristinen puheenvuoro ihmisenä olemisen vaikeudesta

Teatterikone

Huono vaimo

Ensi-ilta Juomatehtaan studiossa 31. 10. 2018

Huono vaimo on Teatterikoneen tuore näytelmä, joka jatkaa muutaman vuoden takaisen Paska äiti -näytelmän teemoja. Annu Sankilammen käsikirjoittama ja ohjaama esitys on itsetutkiskeleva puheenvuoro ihmisten kanssa elämisen vaikeudesta. Ote on itseironinen ja mustan huumorin värittämä.

Huono vaimo esittelee kolme erilaista, karikatyyrimäistä ihmistyyppiä: Marja (Salli Halkola) ja Johanna (Nina Loimusalo) ovat luonteiltaan hyvin hallitsevia ja näennäisesti itsevarmoja, kun taas Sankilammen näyttelemä Katariina on varsin alistuvainen.

Nämä kolme naista tutkailevat käyttäytymistään paitsi toisiinsa, myös puolisoihinsa peilaten. Kaikkien naisten miestä esittää Jussi Helminen, ja kerrankin miehen rooli näyttämöllä on passiivinen.

Esityksen hahmot ovat taitavasti ja hiuksenhienosti karrikoituja, mutta muistuttavat myös, että elämä itsessään on varsin groteskia teatteria. Näytelmässä esitetyt tilanteet ovat tuttuja lähes kenen tahansa elämästä ja kertovat samalla erilaisista sosiaalisista rooleistamme, joita omaksumme automaattisesti aavistamatta, onko niistä meille hyötyä vai haittaa.

Näytelmän keskeinen motiivi on vallankäyttö perinteisessä kahden ihmisen parisuhteessa. Valtaa voidaan käyttää monin tavoin, puolin ja toisin.

Aihe kumpuaa historiallisesta viitekehyksestä, mutta keskittyy rivien välistä tulkiten juuri suomalaiseen yhteiskuntaan. Historiallinen konteksti on näytelmässä toki hyvin olennainen, onhan naisen rooli muuttunut edes hieman kohti omaehtoista ja miehen vallasta riippumatonta elämäntapaa.

Seksuaalista vapautumista ja taloudellista itsenäisyyttä kohti hivuttautuessa normit kyseenalaistaa myös laajemmin. Eräs mainittava normi on juuri perinteinen perhemalli mielekkään elämän määrittelijänä, vaikka joustamattomuus normeista on usein juuri päinvastoin omiaan myrkyttämään elämänlaatua.

Huono vaimo herättelee kysymään kysymyksiä, ei antamaan vastauksia – yleisön omaan analyysiin kannustetaan aivan tietoisesti. Kaikkein vähiten näytelmä yrittää kategorisoida, millainen on hyvä puoliso, vaan osoittaa, että ihminen on paljon monimutkaisempi ja ristiriitaisempi olento, kuin seuranhakuilmoitukset tai erilaiset profiloinnit antavat ymmärtää.

Käsikirjoitus ja ohjaus: Annu Sankilampi. Laulujen sanoitus ja sävellys: Nina Loimusalo. Muu musiikki: Aaro Vuotila. Laulujen sovitus, äänet ja valot: Mikko Kokki. Lavastus: Aaro Vuotila. Puvustus: Pia Kuokkala ja työryhmä. Rooleissa: Salli Halkola, Jussi Helminen, Nina Loimusalo, Annu Sankilampi.