Teatteriarvio: Naissaaren näyttämön Hiihtävä hautaustoimisto on välkysti hauska, täysi muttei raskas

Naissaaren näyttämö

Hiihtävä hautaustoimisto eli Suomen Loppusijoitus Oy

Esitys Naissaaren kesäteatterissa 16. 6. 2019

Täällä Naissaari, kuuleeko Keski-Suomi? Ilmassa on suuren talviurheilujuhlan tuntua: huviveneet liukuvat pitkin kimmeltävää järvenselkää ja lokit ilmaveivaavat vehreitten rantakoivujen yllä, on lentokeli. Kun Sibeliuksen Karelia-sarjan Intermezzo pärähtää soimaan, stadion täyttyy rytmikkäästi sivakoivista hiihtopukuisista, joilla voitelu näyttää onnistuneen ja kuntohuippu on kohdallaan. Vahva veitikkainen joukkuehenki johtaa tätä maallista hiihtovaellusta kohti vääjäämätöntä maaliaan, eikä toveria tämän havukkaisen ladun varteen jätetä.

Kahden velmun, kirjailija Lasse Lehtisen ja teatteriohjaaja Antti Latun sompaillessa vuorovedoin tulee kesäteatteriretkestäkin välkysti hauska, täysi muttei raskas. Lehtisen Hiihtävä hautaustoimisto -romaanin terävä aikalaissatiiri ja hulvaton yhteiskunnallinen latupohja antavat muhkean taustatuen Latun dramatisoimalle ja ohjaamalle näyttämötulkinnalle, joka toki oikaisee monessa kohtaa metsän kautta, mutta rakentaa kirjan maailmoista muikean hiihtokarnevaalin.

Veijariromaanin perinteistä tyyliä kunnioittaen huumori kukkii myös elämän varjokohdissa, ja nyt teema on iäti ajankohtainen, ikivihanta kuolema kaikkine karnevalisoituine odotuksineen ja toiveineen.

Toiminnallisen lavastuksen ja yksityiskohtiaan myöten leikkisän puvustuksen ja tarpeiston peesissä koko hiihtoretkikunta lykkii minkä ehtii ja ehtiikin kovasti, korkealle ja kauas. Kari Elorannan ja Markku Oksasen peloton parivaljakko on oiva klassinen komediakaksikko, jonka seikkailukeikkoja hiekoittavat tuon tuosta singahtavat hassut haasteet. Konsta Niemisen hahmottelemat Herra Nuotio, Tuomari Nurmio ja norja naparetkeilijä Öivind riemastuttavat kekseliäitten ideoitten loistavina toteutuksina.

Eniten tekee silti mieli tuulettaa esitystä elävöittäville taustanauhoille ja tehosteille, jotka huolella valittua musiikkia, kertojanääntä ja jopa väliaikakuulutuksia myöten tuovat esitykselle sen lopullisen luiston. Ohjaaja Latun salaperäisestä työkalupakista löytyneitten hurmaavan absurdien ainesten siivittämänä seistään lopulta laulamassa virttä pingviinien kanssa, wc:n pienennysrengas salossa ja legolaatikkoa paukutellen. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.