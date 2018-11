Teatteriarvio : Paavo Westerbergin näkemys Tshehovin Kolme sisarta -klassikosta on rauhaton, kirkas ja juovuttavan kaunis – siis aivan kuin maailma itse

Kansallisteatteri

Kolme sisarta

Ensi-ilta suurella näyttämöllä 21.11.2018

Kun puhutaan Tshehovista, puhutaan ohjaajan taiteesta. Näin on myös Kolmen sisaren tapauksessa. Toisin kuin näytelmän nimen perusteella ehkä voisi päätellä, kyseessä ei ole vahvojen persoonien virittämä draama. Pääosassa on maailma itse, kuten ohjaaja Paavo Westerbergkin näytelmän käsiohjelmassa toteaa.

Westerbergin ohjaus on alussa hyvin rauhaton, karnevalistinen ja turhankin älyllistetty. Pyörönäyttämölle pystytetty yläluokkaisten sisarusten rapistunut maalaiskartano pyörii ja pyörii, kuin hulluksi tullut maailma yrittäisi suistaa sen raiteiltaan. Jossakin jylisee, lunta sataa jatkuvasti taloon sisälle, ja videokamerat poimivat ihmisten väliset kohtaamiset livenä kolmiosaiselle jättiscreenille, joka on ripustettu näyttämön eteen. Koko elämä tuntuu pelkältä esittämiseltä.

Vaikka kaikki näyttää kulkevan kohti tuhoa, talossa ovat käynnissä jatkuvat bileet. Kliseiset karaokenumerot seuraavat toisiaan, epävireistä pianoa rääkätään klassikoilla. Välillä ajaudutaan pakonomaisesti ylisentimentaalisiin tunnemyrskyihin länsimaisen pop-kulttuurin kuluneinta kuvastoa seuraillen. Silti väliin mahtuu myös aidosti kirkkaita onnen häivähdyksiä, juovuttavan kauniita näkymiä.

Väliajan jälkeen pääsee helvetti irti. Kaupunkiin iskee suuri tulipalo, totaalinen tuho, josta Westerberg löytää suorastaan infernaalisia näkyjä. Kun rakenteet sortuvat, ihmisen on vihdoin pakko rauhoittua Tshehovin kirkastettujen teemojen äärelle: miten jatkaa elämää, mitä mieltä tässä kaikessa on. Ja se tärkein kaikista: pääsemmekö me täältä koskaan Moskovaan?

Miten Westerbergin kaoottista maailmanlopun majataloa pitäisi tulkita? Näytelmä on sijoittuvinaan 2000-luvun alkuvuosiin, mutta raamia ei kiinnitetä oikeastaan lainkaan aikalaistapahtumilla.

Ohjaaja tuuppii itse katsojaa käsiohjelmassa kohti ilmastokysymyksiä. Näyttämöllä on paljon surua, päämäärättömyyttä ja epätoivoa mutta lopulta myös pikkuruinen päättäväisyyden kipinä, kun siskokset aloittavat vihdoin matkansa kohti valoa. Autioituva armeijakaupunki ja siskosten rappio edustavat tietysti kestämätöntä elämäntapaamme. Tshehov sanoo sen itsekin: myöhemmin tätä aikaa tullaan katsomaan kummastellen.

Klassikko ei kuitenkaan olisi klassikko, jollei tekstiä voisi lukea yhtä hyvin myös yleisesityksenä ihmisen eksistentiaalisesta ahdistuksesta. Elämä on täysin absurdia ja ihminen pelkkä sätkynukke, joka roikkuu epätoivoisesti kiinni merkityksen rippusissa.

Kun tie Moskovaan – eli mihin tahansa parempaan, suurempaan tai hienompaan – nousee pystyyn, ripustaudumme rakkauteen, rahaan, lapsiimme, kissavideoihin, kehonrakennukseen tai hiihtokilpailuihin – siis ihan mihin tahansa, joka täyttäisi kaiken alla jylisevän tyhjyyden ja loisi olemassaolollemme tarkoituksen edes hetkeksi.

Tämän tshehovilaisen sateenvarjon alle Westerberg virittää näytelmän tunnemyrskyt, jotka nousevat ja laskevat nopeasti. Kovin tarkasti hahmot eivät kuitenkaan piirry.

Selväksi tulee, että sisarukset Olga (Elena Leeve), Masha (Emmi Parviainen) ja Irina (Marja Salo) eivät tule toimeen veljensä Andrein (Eero Ritala) puolison Natashan (Anna-Maija Tuokko) kanssa. Olga on kolmikosta eniten tolkuissaan, kun taas Irina ja Masha näyttävät tempoilevan jatkuvasti umpikujassa näennäisen peruuttamattomien elämänvalintojensa kanssa. Välillä tuntuu, että nuorten näyttelijöiden karisma ja kokemus eivät oikein jaksa kantaa näin avoimeksi jätettyä hahmoja.

Kunnallispoliitikoksi taantuvan pelihimoisen Andrein (Eero Ritala) kadotettu akateeminen kunnianhimo näyttäytyy esityksessä koko ihmiskunnan älyllisenä laiskuutena.

Esko Salminen hurmaa kaiken nähneen tohtorin roolissa maailmanhenkenä, joka viis veisaa mistään. Jussi Vatanen tekee jämäkän Versininin, Olavi Uusivirran paroni Tuzenbachissa on aitoa hurmurin vikaa ja Samuli Niittymäki on täysin sekopäinen tiukkakroppaisena esikuntakapteeni Soljonyina. Terhi Panulan Njanja jää mieleen välinpitämättömänä palvelijana, joka toljottaa jatkuvasti talviurheilua televisiosta.

Markus Tsokkisen lavastus on lumoava yhdistelmä rappion ja loiston kuvastoa. Myös Ville Seppäsen videotekniikka toimii saumattomasti yhteen Westerbergin vaikuttavan ohjauksen kanssa.